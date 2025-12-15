लोजपा अब यूपी में बढ़ाएगी अपनी ताकत; प्रदेश अध्यक्ष बोले-विधानसभा और पंचायत चुनाव लड़ेगी पार्टी
राजीव पासवान ने अखिलेश यादव को बताया ठग, कहा- अनुसूचित जाति समाज के साथ छल किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 12:00 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 1:06 PM IST
वाराणसी: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अब उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत आजमाने की तैयारी में जुट गई है. पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरने जा रही है. इसको लेकर लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जल्द ही उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकेंगे. यह जानकारी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष एवं रेलवे उपभोक्ता परामर्श समिति के सदस्य एडवोकेट राजीव पासवान ने वाराणसी में दी. कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
राजीव लहरतारा में पूर्वांचल लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक एवं सदस्यता ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान अभिनव श्रीवास्तव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सदस्यता ग्रहण की.
यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव पर कड़ा हमला बोला. कहा कि वह बहुत बड़े ठग हैं. उनकी न नीयत का पता है न ही नीति का, वह कुछ भी बोलते हैं. समाजवादी पार्टी का अस्तित्व 2027 तक समाप्त हो जाएगा. अब ये समाजवादी पार्टी नहीं, समाप्तवादी पार्टी बन गई है.
प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है. साल 2027 के विधानसभा चुनाव में लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
सपा-बसपा को लेकर पूछे गए सवाल पर राजीव पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है. आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सपा-बसपा सरकारों के कार्यकाल में पासी, पासवान एवं अनुसूचित जाति समाज के साथ छल किया गया. उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) आने वाले समय में वंचित वर्गों के हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी. राजीव पासवान ने इंडिया गठबंधन और पीडीए की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहने के बावजूद सपा, बसपा और कांग्रेस ने अनुसूचित समाज को उनका वास्तविक अधिकार नहीं दिया.
प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि चिराग पासवान के नेतृत्व में जल्द ही यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंका जाएगा. आने वाले समय में लोजपा के समर्थन के बिना उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बनाना आसान नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी.
यह भी पढ़ें: आप नेता संजय सिंह का योगी सरकार पर हमला; बोले- यूपी में स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से हो रही खुली लूट