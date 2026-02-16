ETV Bharat / state

लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- ट्रेड डील से बर्बाद हो जाएगा किसान, यूपी में 2027 में बनेगी किसान सरकार

सवाल: भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष ट्रेड डील को गंभीरता से पढ़े? जवाब: पशुओं का चारा जारमाइट फूड अमेरिका से आएगा. कृषि और डेयरी के क्षेत्र में अमेरिका के पास पोल्ट्री के बहुत से उत्पाद एक्सेस हैं. वह भारत के बाजार में आएंगे. उन्होंने इसके साथ आदि शब्द लगाया, एक्स्ट्रा शब्द लगाया. आज जो घोषणा की जा रही है कल को वही नहीं रहने वाला. कल सब कुछ इस डील में खोल दिया जाएगा. यह एक शुरुआत की जा रही है. उसमें धीरे-धीरे चीजें जोड़ दी जाएंगी. भारत का कृषि उत्पादन धीरे-धीरे बर्बाद कर दिया जाएगा.

पीएम मोदी को इस पोजीशन में लिया गया कि अडानी का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें भाजपा का काफी लेनदेन है, एपस्टीन फाइल में जिस तरह से नाम आ रहा है, इन मुद्दों को लेकर अमेरिका ने उन पर दबाव बनाया. कई देशों के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, लेकिन भारत इन मुद्दों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भारत के प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते, कह देते हैं कि महिला सांसद उन पर हमला करने वाली हैं. देश में ऐसा माहौल चल रहा है. यह एक तरह से किसान विरोधी डील है. पूरी तरह किसानों को अमेरिका बर्बाद कर देगा.

सवाल: ट्रेड डील पर विपक्ष लगातार हमलावर है और सवाल पूछ रहा है. क्या कहेंगे? जवाब: भारत 500 बिलियन का आयात अमेरिका से करेगा, अमेरिका को सामान जाएगा. पूरी तरह अमेरिका तय करेगा कि रूस से तेल खरीदें या नहीं. वेनेजुएला से खरीदें कि नहीं. कल को ब्राजील से खरीदें. हो सकता है अमेरिका यह भी कह दे कि कल को पाकिस्तान से तेल खरीदें, क्योंकि अमेरिका की कई रिफाइनरी पाकिस्तान में लग रही है. आज यह फैसला अमेरिका करेगा कि भारत को कहां से क्या खरीदना है. कैसे किसानों के साथ समझौता करना है.

लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि लोकदल किसानों के साथ खड़ा है. प्रदेश भर में पार्टी के पदाधिकारी ज्ञापन सौंप कर ट्रेड डील रद्द करने की मांग करेंगे. किसानों के हितों से कोई समझौता हमें बर्दाश्त नहीं है.

लखनऊ : भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. सड़क से लेकर सदन तक ट्रेड डील पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका के साथ डील कर केंद्र सरकार ने भारत के किसानों को बर्बाद कर दिया है. उत्तर प्रदेश में भी ट्रेड डील को लेकर विपक्षी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं.

शुरुआत में कुछ चीज लाएंगे धीरे-धीरे उसमें और चीजें जुड़ती जाएंगी. हमारे देश के किसान को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया जाएगा. अमेरिका होता कौन है कि वह जो तय करेगा वह हम करेंगे. यह दादागिरी नहीं चलेगी. मोदी उनके दबाव में काम कर रहे हैं. भारत की जनता इतनी दयालु है कि मोदी को इसके कारण भी हो सकता है माफ कर दे, लेकिन 140 करोड़ जनता और 70 करोड़ किसानों का नुकसान सरकार न करे.

सवाल: किसान 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में बदला लेंगे?

जवाब: पूरी तरह से किसान बदला लेंगे. किसान सड़कों पर आने लगे हैं. कल ही गाजियाबाद में किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन पर बर्बरता से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. जैसे पशुओं पर लाठीचार्ज किया हो इस तरह से भगाया है. आप उस देश में जी रहे हैं जहां किसानों को उनकी बात शांति से रखने तक नहीं दी जाती. किसान सड़कों पर आएंगे. किसान के बच्चे ही सेना में हैं, पुलिस में हैं. ऐसा नहीं है कि आप सेना और पुलिस से किसानों को दबा लेंगे.

सरकार गांव के वोटो से बनती है. आज भी 70% विधानसभा गांव से ही आती हैं. जो शहर में भी लोग आकर बस रहे हैं वह भी कहीं गांव से ही पलायन करके आ रहे हैं, क्योंकि गांव में हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. जहां हम गांव में अपने नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं. महंगाई से हर कोई परेशान है. 2027 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जा रही है. अब तय करना है कि 29 तक केंद्र में रहेगी या नहीं रहेगी.

सवाल: लोकदल का क्या प्लान है, किसके साथ रहेगा ?

जवाब: लोकदल लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में दूसरा मुख्य दल था. समाजवादी पार्टी और लोकदल कांग्रेस के साथ शामिल था. लोकदल ने भले कोई सीट नहीं लड़ी, क्योंकि पहले से ही समझौता हो चुका था. जब जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ तो लोकदल ने इंडिया गठबंधन को ज्वाइन किया था. आज तक इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है.

इंडिया गठबंधन रहेगा. मिलकर चुनाव लड़ेगा. नसीमुद्दीन कांग्रेस में रहें या सपा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक प्रमुख विपक्षी दल है. जिस तरह से संसद से हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रियों की हालत खराब हो रखी है वही हालत कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी होने वाली है.

सवाल: आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से कितनी सीटों की डिमांड करेंगे?

जवाब: यह तो आने वाला समय बताएगा इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ थे हैं और रहेंगे. उत्तर प्रदेश ही देश की दिशा तय करता है. यह 2027 के चुनाव से ही तय होगा. इस बार किसानों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी. लोकदल का नारा है बहुत हो गया बार-बार अबकी बार किसान सरकार. अब किसानों को भी सरकार में आना चाहिए.

यह भी पढ़ें : क्या आपका बच्चा भी मोबाइल गेम्स एडिक्ट है? कैसे पहचानें, क्या हैं बचाव के उपाय