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नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी के VC दिनेश कुमार सिंह पर गिरेगी गाज! लोकभवन ने सरकार को भेजा पद से हटाने का प्रस्ताव

एनपीयू के वीसी डॉ. दिनेश कुमार सिंह पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है. लोकभवन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह

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लोकभवन और एनपीयू के वीसी डॉ. दिनेश कुमार सिंह. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 5:33 PM IST

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रांचीः नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. दिनेश कुमार सिंह की कुर्सी पर संकट गहरा गया है. लोकभवन सचिवालय ने उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है. अब सरकार की सहमति मिलते ही लोकभवन सचिवालय की ओर से कुलपति को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया जा सकता है. लोकभवन सचिवालय ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है.

बर्खास्तगी के लिए मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी

दरअसल, राज्य में लागू नए विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत अब कुलपति को राज्यपाल अपने स्तर से सीधे पद से नहीं हटा सकते हैं. कुलपति की बर्खास्तगी के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है. ऐसे में लोकभवन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर अब सरकार और मुख्यमंत्री की सहमति का इंतजार है.

वित्तीय गड़बड़ी और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप

लोकभवन सचिवालय की ओर से सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में कुलपति डॉ. दिनेश सिंह पर कई गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है. इसमें वित्तीय अनियमितता, गबन और सरकारी नियमों का पालन नहीं करने जैसे आरोप शामिल हैं. प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पीएल खाते में जमा राशि का इस्तेमाल नियमों के मुताबिक करने के बजाय अपनी इच्छा के अनुसार किया गया. इसके अलावा राज्यपाल की सहमति के बिना पसंद के लोगों को अलग-अलग पदों पर नियुक्त करने का भी उल्लेख किया गया है.

नए एक्ट में कुलपति को हटाने का क्या है प्रावधान?

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 के अध्याय-3 की धारा 13 में कुलपति को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है. इसके तहत राज्य सरकार की ओर से उचित जांच के बाद कुलाधिपति और मुख्यमंत्री मिलकर कुलपति को पद से हटाने का निर्णय ले सकते हैं. हालांकि, अधिकारों के दुरुपयोग या विश्वविद्यालय के हितों को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों में कुलपति को हटाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देना जरूरी है. उन्हें कारण बताने का उचित अवसर और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जाना है.

वित्त मंत्री ने राज्यपाल से की थी कार्रवाई की मांग

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 15 सितंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर कुलपति डॉ. दिनेश कुमार सिंह को तत्काल पद से हटाने की मांग की थी. वित्त मंत्री ने अपने पत्र में कुलपति पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों का हवाला दिया था.

मंत्री के मुताबिक, वित्त विभाग की अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पहले ही कुलपति के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई थी. इसके बावजूद करीब पांच घंटे के भीतर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का तबादला कर दिया गया और दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दे दी गई. वित्त मंत्री ने जांच से जुड़े साक्ष्यों को लेकर भी चिंता जताई थी. उनका कहना था कि अगर कुलपति पद पर बने रहते हैं तो आरोपों से जुड़े साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका बनी रह सकती है.

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