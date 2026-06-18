जलदाय विभाग के खिलाफ लोक अदालत का सख्त रुख, आदित्य कॉलोनी में 1 घंटे नियमित जलापूर्ति करने के निर्देश
कोर्ट ने सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाए, तब तक टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति जारी रखी जाए.
Published : June 18, 2026 at 2:45 PM IST
झालावाड़ : शहर स्थित आदित्य आवास कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर लोक अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए जलदाय विभाग (पीएचईडी) को लताड़ लगाई है. कोर्ट ने विभाग को कॉलोनी में एक माह के भीतर नियमित जलापूर्ति व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. लोक अदालत के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा और सदस्य तनुजा शर्मा की ओर से जारी पंचाट में विभाग को प्रतिदिन कम से कम एक घंटे तक पानी उपलब्ध कराना होगा. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं समय से पेयजल उपलब्ध कराना विभाग का दायित्व है.
कोर्ट ने सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाए, तब तक टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति जारी रखी जाए. साथ ही एक माह के भीतर कॉलोनी के लिए नियमित जलापूर्ति का समय निर्धारित किया जाए. परिवादी विवेक सक्सेना ने बताया कि शहर स्थित आदित्य कॉलोनी में भीष्ण गर्मी में भी विभाग की ओर से नियमित जलापूर्ति नहीं की जा रही. कॉलोनी में मात्र 10 मिनट पेयजल आपूर्ति हो रही है.
पढे़ं. लूणी विधानसभा में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर मटकियां फोड़ीं, आरोप- विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति कर रहे
ऐसे में कॉलोनी वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई बार विभागीय शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलोनी वासी जिला कलेक्टर अजय राठौड़ को भी मूलभूत सुविधाओं के लिए मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने आरोप लगाया कि वैध जल कनेक्शन होने के बावजूद निर्धारित समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है.
सुनवाई के दौरान पीएचईडी की ओर से उपस्थित हुए सहायक अभियंता ने बताया कि वर्तमान में प्रभावित क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है. ऐसे में प्रतिदिन करीब 25 से 30 मिनट तक जलापूर्ति की जा रही है. बाद में विभाग ने आश्वस्त किया कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं. लोक अदालत की ओर से जारी पंचाट के बाद आदित्य आवास कॉलोनी के निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है.