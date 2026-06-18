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जलदाय विभाग के खिलाफ लोक अदालत का सख्त रुख, आदित्य कॉलोनी में 1 घंटे नियमित जलापूर्ति करने के निर्देश

जिला न्यायालय, झालावाड़ ( ETV Bharat )

झालावाड़ : शहर स्थित आदित्य आवास कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर लोक अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए जलदाय विभाग (पीएचईडी) को लताड़ लगाई है. कोर्ट ने विभाग को कॉलोनी में एक माह के भीतर नियमित जलापूर्ति व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. लोक अदालत के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा और सदस्य तनुजा शर्मा की ओर से जारी पंचाट में विभाग को प्रतिदिन कम से कम एक घंटे तक पानी उपलब्ध कराना होगा. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं समय से पेयजल उपलब्ध कराना विभाग का दायित्व है. कोर्ट ने सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाए, तब तक टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति जारी रखी जाए. साथ ही एक माह के भीतर कॉलोनी के लिए नियमित जलापूर्ति का समय निर्धारित किया जाए. परिवादी विवेक सक्सेना ने बताया कि शहर स्थित आदित्य कॉलोनी में भीष्ण गर्मी में भी विभाग की ओर से नियमित जलापूर्ति नहीं की जा रही. कॉलोनी में मात्र 10 मिनट पेयजल आपूर्ति हो रही है. पढे़ं. लूणी विधानसभा में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर मटकियां फोड़ीं, आरोप- विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति कर रहे