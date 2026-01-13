ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में लोहड़ी की धूम, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने जमकर किया डांस

चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरे उत्साह के साथ छात्रों ने नाचते-गाते लोहड़ी का पर्व मनाया.

Lohri celebration at Panjab University Chandigarh
चंडीगढ़ में लोहड़ी की धूम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 13, 2026 at 9:15 PM IST

चंडीगढ़ : शहर की पंजाब यूनिवर्सिटी में लोहड़ी का त्योहार पूरे उत्साह और पारंपरिक माहौल में मनाया गया. यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोहड़ी पर जमकर डांस किया.

लोहड़ी की दी शुभकामनाएं : कार्यक्रम का आयोजन डीन स्टूडेंट वेलफेयर और पीयू कैंपस स्टूडेंट काउंसिल ने मिलकर किया. कुलपति प्रोफेसर रेणु विग इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहीं. उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर लोहड़ी की आग जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की. कुलपति ने इस दौरान सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे त्योहार हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं और आपसी मेल-जोल बढ़ाते हैं. उन्होंने छात्रों से कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ अपनी परंपराओं से जुड़े रहना भी जरूरी है.

पंजाब यूनिवर्सिटी में लोहड़ी का जश्न (Etv Bharat)

खुशहाली का प्रतीक लोहड़ी : छात्र परिषद के अध्यक्ष ने भी इस दौरान छात्रों को संबोधित किया और कहा कि लोहड़ी नई उम्मीद, एकता और खुशहाली का प्रतीक है. ऐसे आयोजन यूनिवर्सिटी के माहौल को और भी अधिक सकारात्मक बनाते हैं. इसके अलावा सिंगल विंडो इन्क्वायरी सेल के पास भी लोहड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक कर्मचारी, शिक्षक, छात्र और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक गीत और लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए.

लोहड़ी को लेकर उत्सव का माहौल : इस मौके पर कुलपति ने वर्ष 2026 के लिए यूनिवर्सिटी का आधिकारिक कैलेंडर भी जारी किया. पूरे परिसर में लोहड़ी को लेकर उत्सव का माहौल बना रहा और लोगों ने पारंपरिक तरीके से पर्व का आनंद लिया.

PANJAB UNIVERSITY LOHRI CELEBRATION
LOHRI 2026
CHANDIGARH PANJAB UNIVERSITY
पंजाब यूनिवर्सिटी में लोहड़ी
PANJAB UNIVERSITY LOHRI CELEBRATION

