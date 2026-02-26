ETV Bharat / state

पंच-सरपंच पर गांव की जमीन भाजपा के लिए बेचने का आरोप, ग्रामीणों ने धमतरी कलेक्टोरेट का किया घेराव

धमतरी के लोहरसी में भाजपा कार्यालय बनने का विरोध, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट घेराव कर सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगाए.

Lohrasi village land dispute
ग्रामीणों ने धमतरी कलेक्टोरेट का किया घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 26, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में गुरुवार को लोहरसी गांव के लोग अपनी जमीन को लेकर नाराज हुए और बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे. ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने मिलकर गांव की जमीन को भाजपा के लिए बेच दिया. यह जमीन गांव के बच्चों के खेलने और मवेशियों के चारागाह के लिए इस्तेमाल होती थी.

पंच-सरपंच पर गांव की जमीन भाजपा के लिए बेचने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने रोक दिया घेराव

जैसे ही ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुंचे, पुलिस ने बैरीकेड लगा कर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया. इस दौरान थोड़ी बहुत धक्का-मुक्की भी हुई. हालांकि, कलेक्टर कार्यालय में 10 ग्रामीणों को चर्चा के लिए बुलाया गया.

गांव वालों की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सर्वसम्मत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जमीन को भाजपा कार्यालय बनाने के लिए चिन्हांकित कर दिया गया. उन्होंने मांग की है कि यह जमीन बच्चों के खेलने और मवेशियों के चारागाह के लिए सुरक्षित रखी जाए.

ग्राम लोहरसी में सरपंच सचिव व पंच और उसके जितने भी भाजपा संबंधित लोग है गांव के 1 एकड़ जमीन को गुपचुप तरीके से बेच दिया है.- ओंकार सोनवानी, ग्रामीण

Lohrasi village land dispute
धमतरी के लोहरसी में भाजपा कार्यालय बनने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोप सरपंच और पंचायत सचिव पर

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच, सचिव और कुछ पंच बिना ग्रामसभा की अनुमति के जमीन को गुपचुप तरीके से बेच रहे हैं. ओंकार सोनवानी ने कहा कि जो भी गलत काम किए हैं, उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे चोरी करने वाले पर होती है.

गांव की जमीन सुरक्षित रहनी चाहिए थी. बच्चों के खेलने और चारागाह के लिए यह जमीन अहम है. भाजपा कार्यालय का निर्माण यहां नहीं होना चाहिए. गांव वालों को जमीन बेचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं दी गई.- नंदनी निर्मलकर, पंच

Lohrasi village land dispute
बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट घेराव कर सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगाए. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर कार्यालय की प्रतिक्रिया

अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह ने बताया कि ग्रामीणों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है. यह मामला शासन स्तर का है, इसलिए उन्होंने ग्रामीणों को अपील की है कि वे उचित अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

निर्दयी मां ने कलेजे के टुकड़े को लावारिस छोड़ा, बस में रोता देख स्टाफ ने बुलाई पुलिस
डुबान प्रभावित किसानों का आंदोलन, मांगें पूरी नहीं होने पर विधानसभा घेरने निकले, प्रशासन ने दी समझाइश
धमतरी के सेमरा गांव की अनोखी कहानी, तय तारीख से पहले मनाते हैं होली सहित चार त्योहार

TAGGED:

DHAMTARI PROTEST
BJP OFFICE LAND ISSUE
LAND ALLOCATION PROTEST
भाजपा के लिए जमीन बेचने का आरोप
LOHRASI VILLAGE LAND DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.