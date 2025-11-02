ETV Bharat / state

हृदय रोगों की पहचान में 3D ईको जांच बेहद अहम; लोहिया संस्थान कॉर्डियोलॉजी में दी गई जानकारी

लखनऊ: दिल के वॉल्व में खराबी का सटीक पता लगाने में 3डी ईको जांच बेहद अहम है. यह जांच अल्ट्रासाउंड की तरह होती है. इस जांच से वॉल्व के चारों तरफ और उसकी गहराई में पनपी खराबी का पता लगाया जा सकता है. इसके अलावा बच्चों में सर्दी-जुकाम, जोड़ों में दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह दिल के वॉल्व में खराबी के संकेत हो सकते हैं.

यह जानकारी लोहिया संस्थान में कॉर्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. भुवन चंद्र तिवारी ने दी. शनिवार को लोहिया संस्थान के प्रशासनिक भवन प्रेक्षागृह में हृदय रोगों में 3डी ईको जांच पर कार्यशाला की गई. कार्यशाला का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने किया.

वॉल्व की खराबी से बढ़ता है खतरा: डॉ. भुवन चंद्र तिवारी ने कहा कि बच्चों में वॉल्व संबंधी बीमारी का खतरा कई गुना रहता है. 1000 में दो बच्चे वॉल्व में खराबी के साथ जन्म लेते हैं. इसके अलावा सर्दी-जुकाम और गले में संक्रमण के कारण भी बहुत से बच्चों के दिल के वॉल्व में खराबी आ जाती है.

5-15 साल के बच्चों में समस्या: उन्होंने बताया कि 5 से 15 साल के बच्चों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है. इसमें गले में खराबी, सर्दी जुकाम के बाद जोड़ों में दर्द शुरू होता है. समय पर सटीक इलाज न मिलने से समस्या गंभीर हो जाती है. वॉल्व पर बैक्टीरिया हमला कर देता है. जब बच्चा 20 से 30 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो वॉल्व पूरी तरह से खराब हो जाता है. ऐसे में वॉल्व के बदलने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है.

डॉ. भुवन चंद्र ने बताया कि 3डी ईको जांच से वॉल्व को गहराई तक देखा जा सकता है. वॉल्व की बनावट, उसमें सिकुड़न या मोटाई को भी देखकर बीमारी की गंभीरता का आंकलन किया जा सकता है. कई बार वॉल्व में सुराख हो जाता है. जिससे शरीर को पर्याप्त खून नहीं मिल पाता.

3डी ईको जांच से फायदा: 3डी ईको से वॉल्व की खराबी का सटीक पता लगाकर इलाज शुरू किया जा सकता है. समय पर इलाज से बीमारी पर काबू पाया जा सकता है. इस मौके पर रेजिडेंट डॉक्टर, तकनीशियन को दिल की बीमारियों के निदान में 3डी इकोकार्डियोग्राफी तकनीक से अवगत कराया गया.