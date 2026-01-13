पर्यावरण बचाने के संदेश के साथ मनाई गई लोहड़ी, कल मनाई जाएगी मकर संक्रांति
समाज में पर्यावरण बचाने का संदेश देने की पहल भी की गई. इसके लिए लोहड़ी में गोकाष्ठ की लकड़ी का प्रयोग किया गया.
Published : January 13, 2026 at 10:44 AM IST
जोधपुर : मकर संक्रांति के साथ-साथ पंजाबी सिख समाज लोहड़ी भी मनाता है. हालांकि, मकर संक्रांति बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन पंजाबी और सिख समाज में लोहड़ी को लेकर आयोजन शुरू हो गए हैं. मंगलवार रात जोधपुर में सामूहिक लोहड़ी उत्सव मनाया गया. समाज के अध्यक्ष विरेंद्र त्रेहान ने बताया कि गोकाष्ठ सहित लकड़ियों से लोहड़ी तैयार की गई. समाज बंधुओं सहित माली ग्रुप भटिंडा और कोहिनूर ग्रुप भांगड़ा ने प्रस्तुतियां दी. समाज में पर्यावरण बचाने का संदेश देने की पहल भी की गई. इसके लिए लोहड़ी में गोकाष्ठ की लकड़ी का प्रयोग किया गया. आयोजन में शहर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए. स्टैंडअप कॉमेडियन जसप्रीत सिंह ने प्रस्तुतियां दी.
बहुएं करती हैं घर के बुजुर्गों का सम्मान : पंजाबी समाज का लोहड़ी पर्व सुहागिनों की ओर से पौराणिक रीति-रिवाज के साथ परिवार में मिठास, खुशहाली और सौहार्द लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है. देवर-ननद के आपसी प्रेम को मजबूत करने, पति से मान रखने का वचन और सास-ससुर को सेवा का संदेश देते हुए पौराणिक रिवाज निभाए जाते हैं. सक्रांति के दिन भाभी की ओर से देवर और ननद को भी लाड़ दुलार किया जाता है. भाभी की ओर से देवर को घेवर खिलाया जाता है. ननद को केसर और दूध से स्नान करवाकर नेग दिया जाता है.
बुधवार दोपहर में होगी पुण्यकाल की शुरुआत : पंडित अनीश व्यास ने बताया कि एक माह तक चलने वाले मलमास का बुधवार को समापन होगा. बुधवार को दोपहर 3:13 बजे सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पुण्यकाल की शुरुआत होगी. संक्रांति लगने के 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद तक का समय पुण्यकाल माना जाता है. इस हिसाब से बुधवार को संक्रांति पर पूरे दिन दान-पुण्य का दौर रहेगा साथ ही गुरुवार दोपहर 1:09 बजे तक भी पुण्यकाल माना जा रहा है. सामान्यत मलमास समाप्त होने के साथ ही से विवाह शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, लेकिन पंचांग के अनुसार अभी शुक्र ग्रह अस्त चल रहा है. इन दिनों विवाह-शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं होगी. 2 फरवरी को शुक्र उदय होने के बाद विवाह शुभ कार्य शुरू हो सकेंगे.