पर्यावरण बचाने के संदेश के साथ मनाई गई लोहड़ी, कल मनाई जाएगी मकर संक्रांति

जोधपुर : मकर संक्रांति के साथ-साथ पंजाबी सिख समाज लोहड़ी भी मनाता है. हालांकि, मकर संक्रांति बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन पंजाबी और सिख समाज में लोहड़ी को लेकर आयोजन शुरू हो गए हैं. मंगलवार रात जोधपुर में सामूहिक लोहड़ी उत्सव मनाया गया. समाज के अध्यक्ष विरेंद्र त्रेहान ने बताया कि गोकाष्ठ सहित लकड़ियों से लोहड़ी तैयार की गई. समाज बंधुओं सहित माली ग्रुप भटिंडा और कोहिनूर ग्रुप भांगड़ा ने प्रस्तुतियां दी. समाज में पर्यावरण बचाने का संदेश देने की पहल भी की गई. इसके लिए लोहड़ी में गोकाष्ठ की लकड़ी का प्रयोग किया गया. आयोजन में शहर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए. स्टैंडअप कॉमेडियन जसप्रीत सिंह ने प्रस्तुतियां दी.

बहुएं करती हैं घर के बुजुर्गों का सम्मान : पंजाबी समाज का लोहड़ी पर्व सुहागिनों की ओर से पौराणिक रीति-रिवाज के साथ परिवार में मिठास, खुशहाली और सौहार्द लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है. देवर-ननद के आपसी प्रेम को मजबूत करने, पति से मान रखने का वचन और सास-ससुर को सेवा का संदेश देते हुए पौराणिक रिवाज निभाए जाते हैं. सक्रांति के दिन भाभी की ओर से देवर और ननद को भी लाड़ दुलार किया जाता है. भाभी की ओर से देवर को घेवर खिलाया जाता है. ननद को केसर और दूध से स्नान करवाकर नेग दिया जाता है.