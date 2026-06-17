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पूछ रही जनता- कब बनेगी सड़क? मुंगेर के लोहची-नीरपुर मार्ग पर गड्ढों में हिचकोले खा रही जिंदगी

आपातकालीन स्थिति में बड़ी समस्या: धर्मेंद्र आगे बताते हैं कि सड़क की जर्जर स्थिति का सबसे गंभीर प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है. अगर किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ जाए या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता हो, तो वाहन चालक इस मार्ग पर आने से साफ इंकार कर देते हैं. खराब सड़क और गहरे गड्ढों के कारण एंबुलेंस जैसी सेवाएं भी समय पर नहीं पहुंच पाती हैं.

"बाढ़ के समय बच्चों की पढ़ाई, किसानों की खेती-बाड़ी, व्यापारिक गतिविधियां और दैनिक जीवन की आवश्यकताएं गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं. कई बार लोगों को नाव या अन्य अस्थायी साधनों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है. " - धर्मेंद्र कुमार, वार्ड सदस्य

हर साल बाढ़ में सड़क जलमग्न: बरियारपुर प्रखंड के नीरपुर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नं-16 के वार्ड सदस्य धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि यह इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है. हर वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ जाता है. कई जगहों पर पानी की गहराई 5 से 7 फीट तक पहुंच जाती है. परिणामस्वरूप सड़क लगभग तीन महीने तक पूरी तरह पानी में डूबी रहती है. इस दौरान लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और आवागमन के लिए कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचता.

गड्ढों में तब्दील हुई सड़क: स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस सड़क का निर्माण तत्तकालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में करीब 17 से 18 वर्ष पहले कराया गया था. निर्माण के बाद से आज तक इस सड़क की न तो समुचित मरम्मत कराई गई और न ही इसके पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया. समय के साथ ये सड़क जगह-जगह टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई है. कई स्थानों पर सड़क की पहचान तक मिट चुकी है और लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है.

सरकार के खोखले दावे: इन परिस्थितियों में हिंदी के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की लिखी ये पंक्ति "कहां तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए" बिल्कुल सटीक बैठती है. इसमें कवि ने सरकारी व्यवस्था और वादों-दावों पर करारा व्यंग किया है. जहां लोगों को खराब सड़क का खामियाजा अपने स्वास्थ्य, सड़क यहां तक कि जान गंवाकर भुगतना पड़े वहां मुख्यमंत्री के विकसित बिहार बनाने वाले दावे बिल्कुल खोखले नजर आते हैं.

मुंगेर: विकास के दावों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क की योजनाओं के बीच मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के लोहची गांव से नीरपुर गांव को जोड़ने वाली लगभग चार किलोमीटर लंबी सड़क आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. वर्षों से उपेक्षित इस सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बरसात और बाढ़ के दिनों में यह मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो जाता है और आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य बाजारों एवं आवश्यक सेवाओं से लगभग कट जाता है.

एक लाख की आबादी प्रभावित: ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि कई बार मरीजों को खाट या अन्य साधनों के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. ऐसे हालातों में गंभीर मरीजों के लिए समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे जान का खतरा भी बढ़ जाता है. स्थानीय लोगों के अनुसार लोहची–नीरपुर सड़क केवल दो गांवों को ही नहीं जोड़ती, बल्कि आसपास के कई गांवों और टोलों के लिए यह प्रमुख संपर्क मार्ग है. इस सड़क पर निर्भर लगभग एक लाख की आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है.

खस्ताहाल सड़क (ETV Bharat)

10 किलोमीटर बढ़ जाता है सफर: क्षेत्र के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि उत्पादों की बिक्री और दैनिक जरूरतों के सामान की खरीदारी के लिए बरियारपुर बाजार पर निर्भर हैं. इस सड़क के खराब होने के कारण लोगों को भारी आर्थिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ती है. ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि जब यह सड़क बाढ़ या जर्जर स्थिति के कारण उपयोग के लायक नहीं रहती, तब लोगों को बरियारपुर बाजार जाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है. इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है.

"मजदूर, किसान, छात्र और छोटे व्यापारियों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, जबकि छात्रों को स्कूल और कॉलेज पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है." - रवि कुमार, ग्रामीण

रवि कुमार, ग्रामीण (ETV Bharat)

प्रशासन से मदद की गुहार: ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बताया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि वर्षों से समस्या बनी हुई है, फिर भी समाधान की दिशा में गंभीर पहल नहीं की गई. ग्रामीणों के मुताबिक सिर्फ सड़क की मरम्मत पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि बाढ़ की समस्या को देखते हुए सड़क का पुनर्निर्माण ऊंचाई बढ़ाकर किया जाना चाहिए ताकि हर वर्ष सड़क के पानी में डूबने की समस्या से स्थायी राहत मिल सके.

स्थायी समाधान की मांग: ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि लोहची-नीरपुर सड़क का अविलंब पुनर्निर्माण कराया जाए. साथ ही सड़क को बाढ़ के पानी के स्तर से ऊपर उठाकर मजबूत बनाया जाए, ताकि बरसात के मौसम में भी आवागमन सुचारु रूप से हो सके. ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सामाजिक जीवन की धुरी है. अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं.

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प्रशासन का पक्ष: वहीं मामले में बरियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद ने कहा कि लोहची-नीरपुर सड़क की जर्जर स्थिति और बाढ़ के दौरान आवागमन बाधित होने की समस्या की जानकारी मिली है. इस सड़क को लंबे समय से मरम्मत और पुनर्निर्माण की जरूरत है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा उठाई गई मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है.

कार्य प्रगति पर है: पदाधिकारी ने आगे कहा कि प्रशासन की ओर से संबंधित विभाग को सड़क की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया है. बाढ़ के समय इस मार्ग पर 5 से 7 फीट तक पानी जमा होने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है, जिससे आसपास के कई गांवों की बड़ी आबादी प्रभावित होती है. प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा.

"समस्या के स्थायी समाधान के लिए सड़क को ऊंचा करने तथा आवश्यकतानुसार पुल-पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजने की प्रक्रिया चल रही है. बरसात के मौसम में आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था एवं आवश्यक मरम्मत कार्यों पर भी विचार किया जा रहा है." - विशाल आनंद,प्रखंड विकास पदाधिकारी,बरियारपुर

प्रशासन पर टिकी नजरें: सरकारी दावों और वादों के बीच अब क्षेत्र की एक लाख से अधिक आबादी की नजर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी है. सबके जेहन में एक ही सवाल है कि आखिर कब इस बदहाल सड़क की किस्मत बदलेगी और लोगों को सालों पुरानी समस्या से राहत मिलेगी.



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