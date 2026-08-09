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लोहावट हत्याकांड: 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, शेखावत ने आईजी-एसपी को दिए सख्त निर्देश

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि विगत दिनों लोहावट में जिस दर्दनाक तरीके से, रात में परिवार के साथ में सोती हुई महिला की वीभत्स तरीके से हत्या की गई. उस हत्या का अनुसंधान निरंतर करने के बावजूद अभी तक हत्यारा कौन है? कारण क्या है? यह सुनिश्चित नहीं हो पाया है. इसको लेकर न केवल बिश्नोई समाज में, न केवल लोहावट में, अपितु पूरे पश्चिमी राजस्थान में अनेक तरह की आशंकाएं और थ्योरी चल रही हैं. कुल मिलाकर लोगों के मन में डर भी है और आक्रोश भी है.

जोधपुर: लोहावट में रात में सोती महिला की वीभत्स हत्या का मामला पुलिस से सुलझ नहीं रहा है. गांव में लोगों का अनशन तीन दिन से लगातार चल रहा है. इस बीच रविवार को जोधपुर आए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सर्किट हाउस में आईजी पुलिस और फलौदी एसपी तथा प्रतिनिधिमंडल के साथ में वार्ता की. शेखावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तुरंत केस का खुलासा करने की आवश्यकता है.

'आवश्यकता हुई तो एक्सपर्ट का लेंगे सहयोग': शेखावत ने कहा कि इस केस में यदि प्रगति नहीं हो पाती है, तो तुरंत यदि जांच का दायरा बढ़ाना है, जांच अधिकारियों को परिवर्तित करना है या आवश्यकता पड़े तो इसमें किसी तरह की और बड़ी टीम (हालांकि, एक एसआईटी से ज्यादा बड़ी टीम अभी काम कर रही है) लगाई जा सकती है. यदि टेक्निकल एसआईटी भी बनानी है, तो उसके लिए भी अभी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि साइबर एक्सपर्ट्स भी घटना के ऊपर काम कर रहे हैं. जिन मोबाइल्स पर अनुसंधान कर रहे थे, उनमें कहीं टेक्नोलॉजिकल इशू है, तो उसको दिल्ली के साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से कैसे डिकोड किया जा सकता है? उसके भी निर्देश दिए हैं. केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि बहुत जल्दी इस केस का निस्तारण हो जाएगा.

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'राजनीतिक लाभ नहीं उठाएं': शेखावत ने कहा कि यह हम सबके लिए चिंता का विषय है. मैं यह मानता हूं कि यह ऐसा विषय है, जिससे सर्वसमाज का भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन कुछ लोग ऐसे अवसर को भी राजनीतिक लाभ उठाने और भुनाने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे लगता है कि ऐसी घटना पर, कम से कम लाश पर राजनीति करने के बजाय हम सब लोग कैसे जल्दी से जल्दी मृतका को न्याय दिलाएं, मृतका के परिवार को न्याय मिले, जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को सजा मिले, इसको सुनिश्चित करना, हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए. हम सब मिलकर के इसके ऊपर काम करेंगे.

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इस बार खास होगा हर घर तिरंगा उत्सव: शेखावत ने कहा कि इस बार का 'हर घर तिरंगा उत्सव' विशेष होगा, क्योंकि देश इस वर्ष राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मना रहा है. उन्होंने देशवासियों से वंदे मातरम का गायन कर उसका वीडियो अपलोड करने का आह्वान किया. वीडियो अपलोड करने के लिए एक विशेष लिंक उपलब्ध कराया गया है. शेखावत ने रविवार को शहर और देहात जिले की संगठनात्मक बैठक भी ली. बैठक में आगामी नगर निगम, नगर पालिका, निकाय एवं पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने तथा केंद्र–राज्य की डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया.