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बीकानेर में एसीबी की कार्रवाई, लोहावट बीडीओ नारायण सुथार संदिग्ध राशि के साथ पकड़े गए

एसीबी के डिप्टी मनोज शर्मा ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर कार्यवाही की जा रही है. नारायण सुथार मूल रूप से बीकानेर के निवासी हैं और वर्तमान में लोहावट में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. दरअसल लोहावट से बीकानेर आते वक्त बीकानेर में भीनासर के पास चेकिंग पॉइंट पर एसीबी की टीम ने बीडीओ को रोका और गाड़ी की तलाश ली, तो गाड़ी में 8 लाख रुपए कैश बरामद हुए. फिलहाल एसीबी की टीम जप्त राशि को लेकर BDO से पूछताछ कर रही है.

बीकानेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहावट के विकास अधिकारी (बीडीओ) नारायण सुथार को संदिग्ध नकदी के साथ पकड़ा. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनके पास 8 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद होने की सूचना है. हालांकि बरामद रकम की वास्तविक राशि और उसके स्रोत को लेकर एसीबी की जांच जारी है.

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बीकानेर एसीबी टीम भी कार्रवाई में शामिल: एसीबी के डिप्टी मनोज शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के निर्देशन में की जा रही है. कार्रवाई में बीकानेर एसीबी टीम के अधिकारी भी शामिल हैं. बीकानेर चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार, उप अधीक्षक मनोज शर्मा सहित एसीबी के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं. एसीबी टीम ने बीडीओ नारायण सुथार को अपने कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उनके पास मिली इतनी बड़ी नकदी कहां से आई और इसका किसी सरकारी काम अथवा लेन-देन से कोई संबंध है या नहीं. ब्यूरो के ASP के निर्देशन में टीम की कार्रवाई जारी है.

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बीडीओ के निवास की भी तलाशी: कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम द्वारा नारायण सुथार के नयाशहर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा गेट की भी तलाशी लिए जाने की जानकारी सामने आई है. फिलहाल एसीबी अधिकारी बरामद राशि की गिनती, दस्तावेजों की जांच और बीडीओ से पूछताछ में जुटे हैं. एसीबी की ओर से आधिकारिक रूप से बरामद रकम और कार्रवाई की पूरी परिस्थितियों का विस्तृत खुलासा किया जाना बाकी है.