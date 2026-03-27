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इतिहास बनेगा लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रोजेक्ट, सुरंगों में डी वॉटरिंग का काम शुरू

लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रोजेक्ट की सुरंगों को स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया चल रही है. जिस कड़ी में ये कदम उठाया गया है.

UTTARKASHI LOHARINAG PALA PROJECT
लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रोजेक्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 27, 2026 at 6:42 PM IST

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उत्तरकाशी: कभी प्रदेश की बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में शुमार रही लोहारीनाग-पाला जलविद्युत परियोजना अब पूरी तरह इतिहास बनने की ओर बढ़ रही है. वर्षों से बंद पड़ी इस परियोजना के तहत बनाई गई छह सुरंगों को स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया जारी है. फिलहाल सुरंगों में भरे पानी को निकालने यानी डी-वॉटरिंग का कार्य तेजी से चल रहा है.
जल विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया पर करीब 22 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

यूजेवीएनएल मनेरी के अधिशासी अभियंता महावीर सिंह नाथ ने बताया कि सुरंगों में जमा पानी को चरणबद्ध तरीके से बाहर निकाला जा रहा है. डि-वॉटरिंग के बाद सभी टनलों का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा. जहां भी संरचना कमजोर या ढीली मिलेगी, वहां आवश्यक ट्रीटमेंट किया जाएगा. इसके बाद सुरंगों के दोनों सिरों पर लगभग 5-5 मीटर तक प्लगिंग कर उन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा.

सुरंगों को बंद करने में दो साल का समय लग सकता है. अभी कार्य शुरू हुए केवल छह माह ही हुए हैं. 600 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना पर वर्ष 2006 में एनटीपीसी ने काम शुरू किया था. परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2 हजार करोड़ से अधिक थी. परियोजना शुरू होते ही स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था.

आखिरकार वर्ष 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय और जनभावनाओं को देखते हुए इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया. इसके बाद से निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया और बनी हुई सुरंगें व अन्य संरचनाएं वर्षों तक यूं ही पड़ी रहीं. लंबे समय तक रखरखाव न होने के कारण टनलों में पानी भर गया था. जिससे संरचनाओं के कमजोर होने और आसपास की पहाड़ियों व गांवों को नुकसान पहुंचने का खतरा लगातार बना हुआ था. ऐसे में अब सुरंगों को स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया चल रही है.

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