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इतिहास बनेगा लोहारीनाग पाला जलविद्युत प्रोजेक्ट, सुरंगों में डी वॉटरिंग का काम शुरू

उत्तरकाशी: कभी प्रदेश की बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में शुमार रही लोहारीनाग-पाला जलविद्युत परियोजना अब पूरी तरह इतिहास बनने की ओर बढ़ रही है. वर्षों से बंद पड़ी इस परियोजना के तहत बनाई गई छह सुरंगों को स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया जारी है. फिलहाल सुरंगों में भरे पानी को निकालने यानी डी-वॉटरिंग का कार्य तेजी से चल रहा है.

जल विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया पर करीब 22 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

यूजेवीएनएल मनेरी के अधिशासी अभियंता महावीर सिंह नाथ ने बताया कि सुरंगों में जमा पानी को चरणबद्ध तरीके से बाहर निकाला जा रहा है. डि-वॉटरिंग के बाद सभी टनलों का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा. जहां भी संरचना कमजोर या ढीली मिलेगी, वहां आवश्यक ट्रीटमेंट किया जाएगा. इसके बाद सुरंगों के दोनों सिरों पर लगभग 5-5 मीटर तक प्लगिंग कर उन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा.

सुरंगों को बंद करने में दो साल का समय लग सकता है. अभी कार्य शुरू हुए केवल छह माह ही हुए हैं. 600 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना पर वर्ष 2006 में एनटीपीसी ने काम शुरू किया था. परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2 हजार करोड़ से अधिक थी. परियोजना शुरू होते ही स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था.