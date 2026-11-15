ओमान में फंसी लोहरदगा की सुषमा टोप्पो की छह महीने बाद सुरक्षित वतन वापसी, राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की पहल लाई रंग
ओमान में फंसी लोहरदगा की सुषमा टोप्पो की छह महीने बाद वतन वापसी हुई है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 15, 2026 at 6:08 PM IST
रांचीः रोजगार की तलाश में विदेश गई झारखंड की एक और प्रवासी महिला की सुरक्षित वतन वापसी हुई है. लोहरदगा जिला की रहने वाली करीब 29 वर्षीय सुषमा टोप्पो छह महीने से अधिक समय तक ओमान में फंसी रहीं. राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के लगातार प्रयास और मस्कट स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से 14 नवंबर को उनकी सकुशल झारखंड वापसी सुनिश्चित की गई. सुषमा की वापसी से उनके परिवार ने राहत की सांस ली है.
जानकारी के अनुसार, सुषमा टोप्पो रोजगार की तलाश में एक एजेंट के माध्यम से 17 मार्च 2026 को घरेलू कामगार के रूप में ओमान गई थीं. वहां उन्हें एक घर में काम पर लगाया गया था. परिवार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, रोजगार देने वाला व्यक्ति के घर पर उन्हें दुर्व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन भारत लौटने की प्रक्रिया में कई तरह की परेशानियां सामने आईं.
इस दौरान ओमान के मुतराह क्षेत्र में एक स्थानीय व्यक्ति अथवा परिवार की ओर से उनका पासपोर्ट दिलाने और भारत वापसी की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया गया था. हालांकि, परिवार का आरोप है कि इस काम के नाम पर सुषमा से करीब 300 ओमानी रियाल ले लिए गए लेकिन उनकी वापसी की व्यवस्था नहीं की गई. इस बीच परिजनों को उनकी वास्तविक स्थिति और ठिकाने की जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी, इससे परिवार की चिंता लगातार बढ़ रही थी.
बहन की शिकायत पर शुरू हुई कार्रवाई
सुषमा की सुरक्षित वापसी के लिए उनकी बड़ी बहन सुलोचना टोप्पो ने एक सितंबर 2026 को झारखंड सरकार के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से मदद मांगी. शिकायत मिलने के बाद श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत संचालित नियंत्रण कक्ष ने मामले को गंभीरता से लिया. इसके बाद मस्कट स्थित भारतीय दूतावास, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क और पत्राचार शुरू किया गया.
इसी दौरान जानकारी मिली कि सुषमा ओमान के श्रम मंत्रालय, रुवी की निगरानी में हैं और करीब तीन सप्ताह से वहां रखी गई हैं. 16 सितंबर को भारतीय दूतावास ने ईमेल के माध्यम से उनकी वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जानकारी दी.
पासपोर्ट नहीं होने से आई परेशानी
सुषमा टोप्पो की वापसी में सबसे बड़ी समस्या उनका मूल पासपोर्ट उपलब्ध नहीं होना था. ऐसे में भारतीय दूतावास, मस्कट की ओर से उनके लिए आपातकालीन यात्रा दस्तावेज (इमरजेंसी सर्टिफिकेट/व्हाइट पासपोर्ट) जारी किया गया. इसके बाद जरूरी दस्तावेजी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कराई गईं. लगातार समन्वय और प्रयासों के बाद 14 नवंबर को सुषमा सुरक्षित अपने गृह राज्य झारखंड लौट आईं. राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की इस कार्रवाई से विदेश में संकट में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सहायता में सरकारी समन्वय की भूमिका एक बार फिर सामने आई है.
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