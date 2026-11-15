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ओमान में फंसी लोहरदगा की सुषमा टोप्पो की छह महीने बाद सुरक्षित वतन वापसी, राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की पहल लाई रंग

लोहरदगा की सुषमा टोप्पो परिजनों के साथ ( ETV Bharat )

रांचीः रोजगार की तलाश में विदेश गई झारखंड की एक और प्रवासी महिला की सुरक्षित वतन वापसी हुई है. लोहरदगा जिला की रहने वाली करीब 29 वर्षीय सुषमा टोप्पो छह महीने से अधिक समय तक ओमान में फंसी रहीं. राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के लगातार प्रयास और मस्कट स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से 14 नवंबर को उनकी सकुशल झारखंड वापसी सुनिश्चित की गई. सुषमा की वापसी से उनके परिवार ने राहत की सांस ली है.

जानकारी के अनुसार, सुषमा टोप्पो रोजगार की तलाश में एक एजेंट के माध्यम से 17 मार्च 2026 को घरेलू कामगार के रूप में ओमान गई थीं. वहां उन्हें एक घर में काम पर लगाया गया था. परिवार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, रोजगार देने वाला व्यक्ति के घर पर उन्हें दुर्व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन भारत लौटने की प्रक्रिया में कई तरह की परेशानियां सामने आईं.