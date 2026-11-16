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लोहरदगा में डबल मर्डर केस में आरोपी पति गिरफ्तार, पत्नी और उसके प्रेमी को उतारा था मौत

लोहरदगा: जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के कुंबाटोली बस्ती में रविवार देर रात दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई. पत्नी और उसके कथित प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद पति ने गुस्से में आकर दोनों की टांगी से हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल टांगी को भी पुलिस ने बरामद किया है. वारदात की पुष्टि लोहरदगा एसपी ने की है.

लोहरदगा जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के लैंप्स कार्यालय के समीप स्थित कुंबाटोली बस्ती में रविवार रात कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान हो गया. दोहरे हत्याकांड की इस घटना से सनसनी फैल गई. पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. शुरूआती पूछताछ में आरोपी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी. हालांकि, पुलिस अभी भी मामले में पूछताछ और आगे की कार्रवाई कर रही है. इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालात में देखा

मृतकों की पहचान सोनू लहेरी की पत्नी पूजा देवी और बिहार के पटना जिले के बाढ़ निवासी बृजभूषण लहेरी के बेटे रोहित लहेरी के रूप में हुई है. रोहित और पूजा के बीच फेसबुक के माध्यम से संपर्क हुआ था. इसके बाद दोनों के बीच कथित प्रेम संबंध बन गए. दोनों अक्सर मिला करते थे. कुछ दिन पहले भी दोनों रांची में मिले थे. इसके बाद रविवार को रोहित लहेरी महिला से मिलने कुंबाटोली पहुंचा था. देर रात सोनू लहेरी ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. इसके बाद आक्रोश में आकर उसने टांगी से दोनों पर हमला कर दिया. हमले में महिला और और उसके प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दो लोगों की हत्या की सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनू लहेरी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त टांगी भी बरामद कर ली गई है. खास बात यह है कि महिला दो बच्चों की मां है. काफी समय से पूजा और रोहित के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसकी भनक सोनू लहरी को हो गई थी. वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था. इसी बीच रविवार रात, जो कुछ भी उसने अपने घर में देखा, उसके बाद उसने इस भयावह घटना को अंजाम दिया.