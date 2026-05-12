रोशनी से जगमग होगी लोहरदगा शहर की गलियां! नगर परिषद ने की पहल
लोहरदगा शहर में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम जल्द शुरू होने वाला है. इसके लिए करोड़ों का प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया है.
Published : May 12, 2026 at 2:12 PM IST
लोहरदगा:शहर के कुल 23 वार्डों में प्रकाश की व्यवस्था को लेकर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है. लगभग 10 साल पहले इस योजना पर काम किया गया था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर लाइटें खराब पड़ी हैं. शाम होते ही सड़कों में अंधेरा पसर जाता है. लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं. ऐसे में नगर परिषद ने स्ट्रीट लाइट को लेकर करोड़ों की योजनाओं का प्रस्ताव भेजा है. इसमें एक चुनौती स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद उसके मेंटेनेंस को लेकर भी है.
3.5 करोड़ का नगर विकास विभाग को भेजा प्रस्ताव
लोहरदगा शहरी क्षेत्र के 23 वार्डों में कुल 4000 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी. वर्तमान में जो लाइटें लगी हैं, उसमें से महज 1500 लाइट ठीक हैं और शेष लाइटें खराब पड़ी हैं. शहर का विस्तार भी लगातार हो रहा है, लेकिन शहर की गलियों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है. हालत ऐसी है कि शहर के रोड और न्यू रोड में भी ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं. ऐसे में नगर परिषद ने नगर विकास विभाग को कल 4000 नई स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर 3.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा है. इस पर स्वीकृति मिलने के बाद आगे की योजना को गति दी जाएगी.
हालांकि योजना को प्रभावी बनाने के लिए सर्वे और दूसरे काम शुरू कर दिए गए हैं. जरूरत को संकलित किया जा रहा है. खुद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. लंबे समय से शहर में लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग लोग कर रहे थे. नगर परिषद चुनाव के दौरान भी प्रकाश की समुचित व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा बना था. चुनाव खत्म होने के बाद लोग जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि वह लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसके बाद नगर परिषद ने सबसे पहले काम करते हुए प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रस्ताव बना कर नगर विकास विभाग को भेजा है.
“शहर में 4000 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने को लेकर नगर विकास विभाग को 3.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बना कर भेजा गया है. विभाग से स्वीकृति मिलते ही आगे योजना को गति दी जाएगी. यह शहर की एक प्रमुख जरूरत में शामिल है.”-मुक्ति किंडो, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लोहरदगा
स्थानों को चिन्हित करने का काम शुरू
लोहरदगा शहर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद की ओर से एक बड़ी योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है. नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेज भी दिया गया है. इस योजना के तहत शहर में लगभग 4000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी. जिन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के तौर पर चयनित किया जा रहा है. इसकी जिम्मेदारी संबंधित वार्ड पार्षदों को दी गई है.
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