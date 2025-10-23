ETV Bharat / state

रांची में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मिले लोहरदगा विधायक, 'वोट चोरी' के खिलाफ 26 हजार लोगों की हस्ताक्षरित कॉपी सौंपी

विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को 'वोट चोरी' के खिलाफ 26 हजार लोगों के हस्ताक्षरित कॉपी सौंपी.

vote chori campaign in jharkhand
हस्ताक्षरित कॉपी सौंपते पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव (etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 1:00 PM IST

रांची: पूर्व मंत्री एवं लोहरदगा विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में चलाए गये 'वोट चोर गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान के तहत 26 हजार लोगों के हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को सौंपी. दरअसल, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक राज्यभर में 'वोट चोरी' के खिलाफ चले हस्ताक्षर अभियान के तहत कम से कम 25 लाख लोगों का हस्ताक्षर कराकर उसे AICC को भेजने का लक्ष्य रखा गया है.

लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट्स को प्रदेश कार्यालय में जमा कराए जाने की शुरुआत भी हो गई है. पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के आम लोगों के हस्ताक्षर वाला डॉक्यूमेंट्स प्रदेश अध्यक्ष को सौंपने के बाद कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बिना डरे और सबूतों के साथ वोट चोरी को पकड़ा है, वह न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि यह लोकतंत्र को बचाने का भी एक प्रयास है.

रामेश्वर उरांव ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 'वोट चोर गद्दी छोड़' जन-जन का नारा बन गया है. वास्तव में यह लड़ाई अकेले राहुल गांधी या कांग्रेस की नहीं है बल्कि आमजन के हक और अधिकार की है. अगर लोकतंत्र में जनता के वोट की जगह वोट चोरी से सरकारें बनने लगी तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा. हस्ताक्षरित डाक्यूमेंट्स को प्रदेश अध्यक्ष को सौंपते समय मीडिया प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सह प्रभारी राजन वर्मा, प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी की भी मौजूदगी रही.

झारखंड में चलाया गया 'वोट चोरी' अभियान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने तीन चरणों वाला देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था, तीसरा चरण, जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चला, वह था ‘'वोट चोर गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान. इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता एक समन्वित, घर-घर और जन-सम्पर्क अभियान के माध्यम से लोगों में यह जागरूकता लाई गई कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी करवा रहा है.

कांग्रेस नेता केशव महतो कमलेश ने बताया कि हम लोग वोटों की इस बेशर्म चोरी के खिलाफ 25 लाख हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन इसकी असली ताकत हम सभी की व्यक्तिगत भागीदारी से आएगी.

केंद्र सरकार पर जनता का शोषण करने का आरोप

विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि किस तरह मोदी सरकार 'वोट की चोरी' कर जनता का शोषण कर रही है. कांग्रेस और जनता अब प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देकर गद्दी छुड़वाएगी. कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. इस अभियान के जरिये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर केन्द्र सरकार के अत्याचार और जनता की परेशानियों के बारे में बताया.

वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि सभी कांग्रेस जनों से आग्रह किया गया है कि वह तीन-चार दिनों में अपने अपने स्तर से चलाए गए हस्ताक्षर अभियान का डॉक्यूमेंट पार्टी मुख्यालय में जमा कर दें ताकि यथाशीघ्र इसे दिल्ली AICC मुख्यालय भेजा जा सके.

