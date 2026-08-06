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आगरा में ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरों का पर्दाफाश; पलक झपकते तोड़ देते थे हाईटेक लॉक

लोहामंडी थाना पुलिस ने बुधवार को अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार

वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार
वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 9:31 AM IST

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आगरा: लोहामंडी थाना पुलिस ने बुधवार को अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह पर्दाफाश किया है. जो ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरी करके आगरा के साथ यूपी के अन्य जिलों के साथ ही दूसरे राज्यों में चोरी की कार भेजते थे. पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करके 11 लग्जरी कारें बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक है.

आगरा में लगातार लग्जरी कारों की चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी, जिसको लेकर पुलिस की परेशान थी. बीते दिनों व्यक्ति की कार को वाहन चोर गैंग चंद मिनट में उड़ा ले गया था. जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस के आधार पर छानबीन की. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस टीम को देखकर के एक व्यक्ति कर छोड़कर के फरार हो गया था. पुलिस जब कार तक पहुंची तो उसमें एक युवती बैठी मिली.

युवती से पूछताछ की तो उसने बताया कि कार चला रहा युवक उसका प्रेमी था, जिसका नाम अभिषेक है. पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार छोड़ कर साथ चल रहे साथियों की कार से भाग गया है. कार चोरी की थी. जिस पर पुलिस ने छानबीन की और वाहन चोर गैंग की तलाश में जुट गई.

आठ वाहन चोर के गिरफ्तार: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि लोहामंडी थाना पुलिस 5 अगस्त की अलसुबह चेकिंग कर रही थी. मारुति स्टेट की ओर से आ रही एक कार को रोक कर की तलाशी ली. कार सवारों से कार के दस्तावेज मांगे तो वो सकपका गए. जिससे संदेह होने पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में दोनों युवक ने अपने नाम सत्यम यादव निवासी छितोड़ा, सिधौली (सीतापुर) और विवेक रावत निवासी गोहना, ईंटोजा (लखनऊ) बताए.

दोनों साथ बताया कि हम वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं. हमारे साथी एक और लग्जरी कार लेकर आ रहे हैं. जो दिल्ली से चोरी की है. जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करके तुरंत कार से आए वाहन चोर गैंग के सदस्य को दबोचा और लग्जरी कार कब्जे में ली.


पूछताछ में अपना नाम संतोष कुमार निवासी मुहरिया, नगर बस्ती बताया. वाहन चोर गैंग के तीनों सदस्यों से पूछताछ में खुलासा हुआ गैंग लंबे समय से वाहन चोरी कर रहा है. जो जॉन डिमांड लग्जरी कारों की चोरी करता है. जिस पर हिरासत में लिए गए. तीनों वाहन चोर से पूछताछ करके गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में छापा मार कार्रवाई की.

पुलिस ने छापा मार कार्रवाई करके रंजीत यादव निवासी जगदीशपुर, थाना कोतवाली (बस्ती), अजय पाल निवासी कोतवाली बस्ती, रविकांत निवासी लोहिया नगर, वाटरगंज (बस्ती), अनुभव त्रिपाठी अशरफ टोला हरदोई पंकज कुमार निवासी मुहरिया, नगर बस्ती को गिरफ्तार किया. बहन चोद गैंग से 11 लग्जरी कार्यपरामद हुई हैं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 2 करोड रुपए से ज्यादा है.

गैंग के पांच सदस्यों की तलाश जारी: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि वाहन चोर गैंग के अभी पांच सदस्यों की तलाश जारी है. जिनकी धरपकड़ में पुलिस टीम छापामार कार्रवाई कर रही है. पूछताछ में गैंग के गिरफ्तार गुड़गांव ने खुलासा किया कि गैंग आगरा, दिल्ली समेत अन्य शहरों से लग्जरी कारों की चोरी करते हैं. इसके बाद जिस जिले से या प्रदेश से जिस लग्जरी कर की डिमांड होती है. उसे चोरी करके भेजा जाता है.

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