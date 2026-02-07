ETV Bharat / state

प्रैक्टिकल के दौरान लैब गिरी केमिकल की बोतल, गंध से सात छात्राएं हुई बेहोश

खटीमा: लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रैक्टिकल के दौरान रसायन की बोतल लैब में गिर गई. रसायन की गंध के चलते सात छात्राएं बेहोश हो गई. आनन फानन में कॉलेज प्रबंधन द्वारा सभी अचेत छात्राओं व शिक्षिका को लोहाघाट के उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर शिक्षिका एवं छात्राओं के इलाज उपरांत उनकी हालत फिलहाल स्थिर हुई है. वही चिकित्सकों ने अगले 24 घंटे तक सभी को अपने ऑब्जरवेशन में अस्पताल में ही भर्ती रखा गया है.

चंपावत जिले के लोहाघाट राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रैक्टिकल के दौरान रसायन की बोतल लैब में गिरने से उसे निकली दुर्गंध की चपेट में आठ छात्राएं एवं एक शिक्षिका आ गई. दुर्गंध के असर से छात्राओं में बेहोशी छाने लगी. वहीं छात्राओं को सांस लेने में भी जब तकलीफ हुई, तो आनन फानन में अस्वस्थ छात्राओं एवं शिक्षिका को उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट में भर्ती कराया गया.

प्राप्त जानकारी अनुसार घटना तब घटी जब लोहाघाट में लैब पर काम कर रही एक शिक्षिका सहित 8 छात्राओं को केमिकल की गैस से बेहोशी आ गई. हालात बिगड़ने पर सभी को उपचार के लिए उप जिला अस्पताल लाया. उपचार के बाद सभी की हालात खतरे से बाहर है.

शनिवार को फार्मेसी प्रथम वर्ष की छात्राएं लैब में प्रैक्टिकल कर रही थी. इसी दौरान एक केमिकल की बोतल टेबल से नीचे गिरकर टूट गई, जिससे कुछ ही देर में बोतल से गिरे केमिकल से धुवां सा उठने लगा और गैस फैल गई. प्रभारी प्रधानाचार्य अनिल रौतेला ने बताया कि गैस लगने से शिक्षिका शैलजा सहित छात्रा कामाख्या, काजल, दिया, शिवानी, गुंजन,गरिमा, संजना और निकिता को सांस लेने में दिक्कतें और बेहोशी छाने लगी.