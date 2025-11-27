ETV Bharat / state

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर भड़के लोहाघाट के कांग्रेस विधायक, दी कानूनी कार्यवाही की चेतावनी

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से कांग्रेस विधायक आग बबूला: लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने कहा कि उक्त वीडियो में पहले पुलिस के दारोगा का उनके साथ किया गया अशोभनीय व्यवहार वाला पार्ट नहीं वायरल किया गया. विधायक ने इस मामले का दारोगा द्वारा उन्हें ना पहचानने की बात कह सॉरी फील कर मामले का पटाक्षेप होने की बात कही. विधायक का कहना है कि उसके बावजूद भी सिर्फ उनकी नाराजगी का वीडियो वायरल कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है. विधायक अधिकारी ने वीडियो वायरल कर उनकी छवि को धूमिल करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की भी चेतावनी दी है.

चंपावत: जिले के लोहाघाट के भिंगराणा इलाके में अग्निवीर जवान की अंत्येष्टि में शामिल होने गए लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के पाटी के प्रभारी थानाध्यक्ष के साथ टकराव का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद विधायक अधिकारी ने इसे उनकी छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है.

विधायक अधिकारी ने बताई पूरी घटना: सोशल मीडिया में कथित आधा अधूरा वीडियो वायरल करने वालों पर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने नाराजगी जताई है. बुधवार को विधायक खुशाल सिंह अधिकारी लोहाघाट में मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन भिंगराड़ा में अग्निवीर जवान के अंतिम संस्कार में वह भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे. इसी बीच उन्होंने भीड़ और अव्यवस्थाएं देखते हुए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पाटी के प्रभारी एसओ से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कहा.

विधायक बोले उन्हें बदनाम करने की साजिश: विधायक का आरोप है कि इस बीच प्रभारी एसओ ने उनकी बात का सही उत्तर न देते हुए उत्तेजित होकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया. इससे उन्हें मानसिक पीड़ा भी हुई. विधायक ने कहा कि बाद में सीओ शिवराज सिंह राणा और प्रभारी एसओ के साथ बैठकर मामला शांत हो गया. जिसमें प्रभारी एसओ ने भी उन्हें ना पहचानने की बात कह अपनी गलती महसूस कर सॉरी भी कहा. लेकिन उक्त मामले के उसी दिन पटाक्षेप के उपरांत भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया में अधूरी वीडियो प्रसारित कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है.

विवाद के शुरुआत का हिस्सा काटने का आरोप: विधायक का आरोप है कि वीडियो के शुरूआत का हिस्सा काट दिया गया है. उस हिस्से में पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था. लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने वीडियो को वायरल कर उनकी छवि को धूमिल करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की भी चेतावनी दी है.

अग्निवीर जवान की अंत्येष्टि के समय हुआ था विवाद: हम आपको बता दें कि सोमवार को अग्निवीर जवान की अंतेष्टि में गए विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के पाटी थाने के प्रभारी एसओ के साथ किसी विषय को लेकर हुई कहासुनी हो गई थी. इसी घटना के बाद विधायक अधिकारी के प्रभारी एसओ पर नाराजगी व्यक्त करने का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा. उन्होंने वीडियो वायरल कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करार दिया है.

