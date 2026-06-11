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रेतुआ नदी पर बना लोधाबाड़ी डायवर्सन तेज धार में बहा, RCC पुल का निर्माण कार्य आजतक अधूरा

किशनगंज के रेतुआ नदी पर जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव से निर्माणाधीन पुल के पास बना डायवर्सन बह गया. इससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं.

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रेतुआ नदी पार करते ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 12:20 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र के धवेली पंचायत अंतर्गत लोधाबाड़ी स्थित रेतुआ नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इसके कारण निर्माणाधीन आरसीसी पुल के समीप बनाया गया अस्थायी डायवर्सन बह गया है. नेपाल में हुई तेज बारिश के कारण मंगलवार को नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव की चपेट में डायवर्सन बह गया.

रेतुआ नदी पर बना डायवर्सन बहा: डायवर्सन के क्षतिग्रस्त हो जाने से क्षेत्र के हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. डायवर्सन के बह जाने के बाद अब ग्रामीणों और राहगीरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं.

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हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित: जानकारी के अनुसार, आरपी कंस्ट्रक्शन द्वारा रेतुआ नदी पर करोड़ों रुपये की लागत से आरसीसी पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. पुल निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए अस्थायी डायवर्सन बनाया गया था. इसी मार्ग से आसपास के कई गांवों के लोग प्रतिदिन आवागमन करते थे.

12 KM अतिरिक्त दूरी तय कर रहे ग्रामीण: मंगलवार को नदी में अचानक पानी बढ़ने और तेज धार आने से डायवर्सन पूरी तरह बह गया, जिससे संपर्क व्यवस्था बाधित हो गई. बाजार आने-जाने वाले लोगों, स्कूल, कॉलेज के छात्रों, किसानों, मजदूरों और मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. आपातकालीन स्थिति में भी लोगों को लंबा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

आवागमन का एकमात्र साधन था डायवर्सन: ग्रामीणों ने बताया कि पुल निर्माण कार्य में देरी के कारण डायवर्सन ही आवागमन का एकमात्र साधन था. इसके बह जाने से नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों का संपर्क काफी हद तक प्रभावित हो गया है.

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हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित (ETV Bharat)

नाव संचालन की मांग: बरसात के मौसम में समस्या और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने अंचल अधिकारी से रेतुआ नदी में अस्थायी रूप से नाव संचालन की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके.

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रेतुआ नदी पार करता बाइक सवार (ETV Bharat)

बरसात में बढ़ सकती है परेशानी: उनका कहना है कि पुल निर्माण कार्य पूरा होने तक नाव ही ग्रामीणों के लिए सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकता है. लोगों ने प्रशासन से शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की है.

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