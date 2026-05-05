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लोको पायलटों का फूटा रेलवे प्रशासन के खिलाफ गुस्सा, धनबाद मंडल में AILRSA का धरना

रामगढ़ में रेल कर्मियों ने रैली निकाली और रेलवे प्रशासन की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की.

Loco Pilots Protest in Ramgarh
रामगढ़ में प्रदर्शन करते लोको पायलट. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 8:37 PM IST

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रामगढ़ः ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (अलारसा) के मंडल कमेटी के आह्वान पर धनबाद मंडल में रेलवे प्रशासन के खिलाफ लोको पायलटों का आक्रोश खुलकर सामने आया. मंडल के विभिन्न क्रू लॉबी में एक साथ धरना-प्रदर्शन कर रनिंग स्टाफ ने कथित शोषण, दमन और गलत नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध जताया. इसी क्रम में मंगलवार को बरकाकाना क्रू लॉबी में भी सैकड़ों लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने धरना दिया.

धरना के बाद प्रदर्शनकारी लोको पायलटों ने रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होकर कंट्रोल ऑफिस पहुंची. इस दौरान लोको पायलटों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पूरे प्रदर्शन के दौरान “तानाशाही नहीं चलेगी” और “रनिंग स्टाफ का शोषण बंद करो” जैसे नारे गूंजते रहे.

Loco Pilots Protest in Ramgarh
रामगढ़ में प्रदर्शन करते लोको पायलट. (फोटो-ईटीवी भारत)

रेल प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप

वहीं सभा को संबोधित करते हुए शाखा सचिव विवेक कुमार ने रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि “रेल प्रशासन पूरी तरह तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और लगातार नियमों के खिलाफ नई-नई कार्यप्रणाली लागू की जा रही है, जिससे रनिंग स्टाफ में भारी मानसिक तनाव पैदा हो रहा है.” ऑफ लीव के दौरान जीरो आवर्स के बाद ड्यूटी देना रेलवे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. “क्रू से जबरन 14 से 16 घंटे तक काम लिया जा रहा है. विरोध करने पर कार्रवाई और सजा की धमकी दी जाती है.”

इस दबाव के कारण लोको पायलटों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. छुट्टियों पर अघोषित रोक लगा दी गई है और आरटीआईएस डाटा के जरिए कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. रनिंग रूम की खराब व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने प्रशासन को घेरा. लोको पयलटों ने कहा कि समय पर बेड नहीं मिलता, खाने की गुणवत्ता लगातार गिर रही है और कई लॉबी में एसी तक खराब हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा.

अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी

संघ के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया तो संगठन “वर्क टू रूल” आंदोलन शुरू करेगा और जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि अगर इससे ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी.

Loco Pilots Protest in Ramgarh
रामगढ़ में धरने पर बैठे लोको पायलट. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रदर्शन में ये रहे शामिल

प्रदर्शन में उदय महतो, आरआर प्रसाद, प्रभाकर कुमार, हिमांशु कुमार, विक्रम कुमार, राजू कुमार, सुशील कुमार, केडी चौधरी, विपुल, धर्नीधर, रमन, आरके पासवान, समरेश प्रसाद, चन्द्रदीप कुमार, सोनू कुमार, अभिमन्यु कुमार, मुकेश कुमार, अमित कुमार, विकास कुमार, अमन कुमार, प्रभु, वीके पासवान, सुभाष प्रसाद समेत सैकड़ों लोको पायलट और सहायक लोको पायलट मौजूद रहे.

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