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चीला रेंज में वन्यजीव सप्ताह पर याद आई हथिनी अरुंधती, 14 लोको पायलट और 50 वनकर्मी हुए सम्मानित

वन्यजीव सप्ताह पर हथिनी अरुंधती को याद किया गया ( Etv Bharat )

हरिद्वार: राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में वन्यजीव सप्ताह मनाया गया. कार्यक्रम में राजाजी की प्रसिद्ध हथिनी अरुंधती को याद करते हुए उसकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई. एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक नीना ग्रेवाल और दर्जाधारी राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि ने अरुंधती की समाधि पर पुष्प अर्पित किए. साथ ही पालतू हाथियों को फल और हरा चारा भी खिलाया गया.

राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में वन्यजीव सप्ताह मनाया गया (ETV Bharat)

राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में वन्यजीव सप्ताह मनाया गया: कार्यक्रम में हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा में विशेष सतर्कता बरतने वाले 14 लोको पायलटों को सम्मानित किया गया. हाथियों की देखभाल करने वाले महावतों को भी सम्मानित किया गया.

दर्जाधारी राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि ने पालतू हाथियों को फल और चारा खिलाया (ETV Bharat)

50 वन कर्मियों और 14 लोको पायलट को सम्मानित किया गया: वन विभाग के अनुसार हरिद्वार और देहरादून के बीच रेलवे ट्रैक का करीब 17 किलोमीटर क्षेत्र हाथियों की आवाजाही के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. यहां पूर्व में ट्रेन से कटकर या टकराकर कई हाथियों की मौत हो चुकी है. इसलिए इस क्षेत्र में ट्रेन संचालन के दौरान लोको पायलट विशेष सावधानी बरतते हैं.

रेलवे ट्रैक के आसपास हाथी दिखाई देने पर लोको पायलट ट्रेन को रोककर वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और निर्धारित नियमों का पालन करते हैं. यही कारण है कि राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से 14 लोको पायलट को सम्मान के लिए बुलाया गया.

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जताई चिंता: इस दौरान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक नीना ग्रेवाल ने कहा कि-

उत्तराखंड में वन्यजीवों का संरक्षण और संवर्धन बड़ी चुनौती बना हुआ है. वनकर्मी धरातल पर बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ना चिंता का विषय है. हम लोग इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं.

-नीना ग्रेवाल, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक-

वन्यजीवों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर: नीना ग्रेवाल ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और लोगों को वन्यजीवों के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. वन्यजीवों के सह अस्तित्व को ध्यान में रखकर जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

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