ETV Bharat / state

भूखे रहकर ट्रेन चला रहे लोको पायलट, इन मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन

लोको पायलट 2 से 4 दिसंबर तक हंगर फास्ट पर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) बैनर तले रेलवे के लोको पायलटों व असिस्टेंट लोको पायलट से 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक 48 घंटे का हंगर फास्ट शुरू कर दिया है. यह हंगर फास्ट पूरे देश के सभी मंडल मुख्यालयों में ड्यूटी पर और ड्यूटी से बाहर मौजूद रनिंग स्टाफ द्वारा की जा रही है. लोको पायलटों और असिस्टेंट लोको पायलट भूखे रहकर ट्रेन संचालन कर रहे हैं. डीआरएम ऑफिस के बाहर कर रहे प्रदर्शन : दिल्ली डिवीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास डीआरएम ऑफिस के बाहर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) बैनर तले रेलवे के लोको पायलटों और असिस्टेंट लोको पायलट उपवास रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं. असिस्टेंट लोको पायलट भूखे रहकर चला रहे ट्रेन (ETV Bharat) प्रदर्शन कर रहे दिल्ली मंडल के मंडल सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि 2 दिसम्बर की सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ यह आंदोलन 4 दिसम्बर तक चलेगा. ये आंदोलन रेलवे प्रशासन के खिलाफ नहीं है, बल्कि लंबे समय से लंबित मूलभूत और नाजुक समस्याओं को सरकार और रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाने की एक न्याय की पुकार है.