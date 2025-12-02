भूखे रहकर ट्रेन चला रहे लोको पायलट, इन मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले लोको पायलटों व असिस्टेंट लोको पायलट 48 घंटे तक हंगर फास्ट पर है.
नई दिल्ली : ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) बैनर तले रेलवे के लोको पायलटों व असिस्टेंट लोको पायलट से 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक 48 घंटे का हंगर फास्ट शुरू कर दिया है. यह हंगर फास्ट पूरे देश के सभी मंडल मुख्यालयों में ड्यूटी पर और ड्यूटी से बाहर मौजूद रनिंग स्टाफ द्वारा की जा रही है. लोको पायलटों और असिस्टेंट लोको पायलट भूखे रहकर ट्रेन संचालन कर रहे हैं.
डीआरएम ऑफिस के बाहर कर रहे प्रदर्शन : दिल्ली डिवीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास डीआरएम ऑफिस के बाहर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA) बैनर तले रेलवे के लोको पायलटों और असिस्टेंट लोको पायलट उपवास रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
प्रदर्शन कर रहे दिल्ली मंडल के मंडल सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि 2 दिसम्बर की सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ यह आंदोलन 4 दिसम्बर तक चलेगा. ये आंदोलन रेलवे प्रशासन के खिलाफ नहीं है, बल्कि लंबे समय से लंबित मूलभूत और नाजुक समस्याओं को सरकार और रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाने की एक न्याय की पुकार है.
रनिंग स्टाफ की स्थिति गंभीर: प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि राजाध्यक्ष समिति (1947) से लेकर अब तक सभी समितियों ने लोको रनिंग स्टाफ को रेलवे की सबसे कठिन और थकान पैदा करने वाली सेवा माना है. इसके बावजूद स्थिति बदतर होती जा रही है. रनिंग स्टाफ को 16 घंटे का दैनिक आराम और 30 घंटे की साप्ताहिक विश्रांति नहीं मिल रही है.
आराम सबसे कम: प्रदर्शन कर रहे लोको पायलट का कहना है कि 8 घंटे ड्यूटी सीमा न लागू कर12 घंटे तक की वैधानिक ड्यूटी और व्यवहार में अनलिमिटेड ड्यूटी कराई जा रही है. 4 रात लगातार ड्यूटी, जबकि अन्य कर्मचारियों की सिर्फ दो रातें ड्यूटी की होती हैं. कई बार 3–3 दिन तक आउटस्टेशन में फंसे रहना पड़ता है, जबकि बाकी कर्मचारी रोज घर लौटते हैं.
काम सबसे कठिन : हाई-स्पीड (160 किमी/घंटा), 3.5 किमी लंबी ट्रेनों, अधिक सिग्नलों व जानवर/मानव ट्रेसपासिंग जैसी चुनौतियों से कार्यभार बढ़ा है. अन्य विभागों के कार्य भी असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट पर डाले गए हैं. भारी रिक्तियों के कारण हर रनिंग स्टाफ को 20% अतिरिक्त कार्य संभालना पड़ रहा है. जरूरत पर छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं.
लोको पायलटों व असिस्टेंट लोको पायलट की मुख्य मांगे:
- 25% KMA वृद्धि — DA के 50% होने और TA में 25% बढ़ोतरी के अनुरूप किलोमीटर अलाउंस बढ़ाने की मांग
- 70% रनिंग अलाउंस (KMA) को आयकर से छूट देने की मांग
- रनिंग अलाउंस के 30% तत्व को स्टेशनरी पोस्टिंग पर भी पे के रूप में सुरक्षित रखा जाए.
- ट्रेन संचालन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आराम सुनिश्चित करने की मांग.
- 16 घंटे मुख्यालय आराम + 30 घंटे पीरियॉडिकल रेस्ट, 16 घंटे HQ रेस्ट के साथ 2 घंटे कॉल बुक नोटिस.
- आउटस्टेशन पर 8 घंटे आराम + 2 घंटे कॉल बुक नोटिस.
- ड्यूटी सीमा 8 घंटे की—साइन ऑन से साइन ऑफ तक जैसा कि रेलवे बोर्ड ने विजन 2020 में आश्वस्त किया था.
- अन्य विभागों के कार्य रनिंग स्टाफ पर थोपने का कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है.
- ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट सभी आवेदनों को दर्ज कर समायोजित करने की मांग
- सिग्नल पास्ड एट डेंजर मामलों में “रिमूवल फ्रॉम सर्विस” सजा समाप्त करने की मांग.
