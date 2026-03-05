ETV Bharat / state

लोको पायलट को मिली 7 दिन की मेडिकल लीव; वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप, DRM ने दिए जांच के आदेश

लखनऊ : दो दिन पहले बीमारी से परेशान लोको पायलट को मेडिकल लीव न मिलने के मामले में जांच के निर्देश दिये गये हैं. मामले का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे यूनियन ने ऐतराज जताते हुए हस्तक्षेप किया. लोको पायलट को 7 दिन की छुट्टी दी गई है. साथ ही उत्तर रेलवे लखनऊ के मंडल रेल प्रबंधक ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं.









जानकारी के मुताबिक, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में राजेश मीणा लोको पायलट पद पर तैनात हैं. वह लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त हैं. बीती 22 फरवरी को उन्होंने सर्जरी भी करवाई थी. उन्हें 28 फरवरी तक छुट्टी दी गई थी. इसके बाद भी जब जख्म पूरी तरह नहीं भरे तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सिक मेमो के जरिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था.