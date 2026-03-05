लोको पायलट को मिली 7 दिन की मेडिकल लीव; वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप, DRM ने दिए जांच के आदेश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 10:26 PM IST
लखनऊ : दो दिन पहले बीमारी से परेशान लोको पायलट को मेडिकल लीव न मिलने के मामले में जांच के निर्देश दिये गये हैं. मामले का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे यूनियन ने ऐतराज जताते हुए हस्तक्षेप किया. लोको पायलट को 7 दिन की छुट्टी दी गई है. साथ ही उत्तर रेलवे लखनऊ के मंडल रेल प्रबंधक ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में राजेश मीणा लोको पायलट पद पर तैनात हैं. वह लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त हैं. बीती 22 फरवरी को उन्होंने सर्जरी भी करवाई थी. उन्हें 28 फरवरी तक छुट्टी दी गई थी. इसके बाद भी जब जख्म पूरी तरह नहीं भरे तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सिक मेमो के जरिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था.
उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद भी छुट्टी देने से मना कर दिया. मेडिकल दस्तावेज व ड्रेसिंग दिखाने के बावजूद सिक मेमो जारी नहीं किया. लोको पायलट राजेश मीणा का कहना है कि घाव भरे नहीं हैं, ऐसे में ड्यूटी से उनके लिए जोखिम बढ़ सकता है. कई बार अनुरोध के बाद भी जब छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने ऑपरेशन का घाव दिखाया. इसका वीडियो रेलवे व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया. इसके बाद रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया. डीआरएम के मुताबिक, लोको पायलट को सात दिन का चिकित्सकीय अवकाश दिया गया.
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है. जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है. रिपोर्ट आने के बाद अगर संबंधित अफसर जिम्मेदार पाया जाता है तो निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा.
