नैनीताल पालिका ऑफिस में तालाबंदी, सभासदों ने किया बोर्ड बैठक का बहिष्कार

पालिकाध्यक्ष के व्यवहार से तंग आकर सभासदों ने ईओ के कक्ष में धरना दिया. इसके बाद तालाबंदी करने का ऐलान किया.

नैनीताल पालिका ऑफिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 21, 2025 at 1:56 PM IST

नैनीताल/हल्द्वानी: नैनीताल में पालिकाध्यक्ष के रवैये से नाराज सभासदों ने पालिका कार्यालय में तालाबंदी का ऐलान किया है. नाराज सभासदों ने नैनीताल पालिकाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाये. साथ ही उन्होंने पालिका में पुलिस बुलाने का भी विरोध किया.

बता दें नगर पालिका कार्यालय में लेखाविभाग का बीते रोज वार्षिक ऑडिट चल रहा था. देर शाम पालिकाध्यक्ष कक्ष में चल रहे ऑडिट के बीच सैनिक स्कूल वार्ड की सभासद ललिता दफौटी चले गई. ललिता दफौटी ने बताया पालिका बोर्ड का हिस्सा हाेने के नाते उन्होंने ऑडिट कक्ष में बैठने की इच्छा जाहिर की. जिस पर पालिकाध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने धमकाते हुए कक्ष से बाहर करवा दिया. पालिकाध्यक्ष की एक रिश्तेदार वहां बैठी हुई थी. सूचना मिलने पर अन्य सभासद पालिकाध्यक्ष से नाराजगी जाहिर करने पहुंचे. पालिकाध्यक्ष ने उन्हें भी फटकार लगाकर कक्ष से बाहर करवा दिया.

कक्ष से बाहर निकलने के दौरान गुस्साये एक सभासद ने शीशे में हाथ मारा तो खिड़की का शीशा टूट गया. यह देख पालिकाध्यक्ष ने कोतवाली में फोन कर पुलिस बुला ली. एसएसआई दीपक बिष्ट ने कर्मियों के साथ पहुंच किसी तरह सभासदों को शांत करवाया. पालिका में पुलिस बुलाने पर भी सभासद विरोध में उतर आए. सभासदों ने ईओ के कक्ष में धरना देकर पालिका में तालाबंदी करने का ऐलान किया. सभासदों ने आरोप लगाए कि आए दिन पालिकाध्यक्ष का व्यवहार उनकों लेकर बेहद सख्त रहता है. वह भी अपने क्षेत्र की जनता से चुन कर आए हैं. वार्डों में कामकाज नहीं होने से शहरवासी उन्हें दोष दे रहे हैं. इसके उलट पालिकाध्यक्ष इस तरह की अभद्रता कर उनका अपमान कर रही हैं. मामले में पालिकाध्यक्ष सरस्वती खेतवाल की पक्ष जानने की कोशिश की गई. उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया.

241 करोड़ से बदलेगी हल्द्वानी की तस्वीर: वहीं, हल्द्वानी शहर की सूरत बदलने के लिए 241 करोड़ रुपये की मेगा कार्ययोजना पर अब तेजी से काम शुरू हो गया है. नगर निगम प्रशासन और यूयूएसडीए मिलकर इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में जुट गए हैं. अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण कर विस्तृत कार्य-योजना तैयार कर ली है.
इस योजना के तहत तीन पानी से नरीमन चौराहे तक और कालू सिद्ध बाबा मंदिर से लेकर कटघरिया तक सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण और रोड वाइडनिंग का काम किया जाएगा. शहर के मुख्य मार्ग लंबे समय से बढ़ते ट्रैफिक और अव्यवस्थित संरचनाओं की वजह से जाम की समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसे में यह प्रोजेक्ट न केवल यातायात को दुरुस्त करेगा, बल्कि शहर के स्वरूप को भी नया आयाम देगा.

अधिकारियों के अनुसार सड़क चौड़ीकरण कार्य में बिजली के पोल, बिजली लाइन और अन्य बाधाओं को हटाने या शिफ्ट करने की कार्रवाई भी शामिल है. इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

नैनीताल पालिका ऑफिस तालाबंदी
नैनीताल पालिका में हंगामा
हल्द्वानी नगर निगम
