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नावां में आंगनबाड़ी केंद्र बंद: 26 हजार मानदेय और नियमितीकरण की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि आगामी पांच दिनों में मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो एक तारीख से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा.

Anganwadi workers Agitation
धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
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कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के नावां क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है. प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार के तहत नावां ब्लॉक में 14 जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी शुरू कर दी गई है. गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने बाग के गणेश मंदिर से पैदल मार्च निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम हुक्मीचंद रुलानिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक केंद्रों पर ताले लगे रहेंगे. ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सरकार और विभाग को विभिन्न मांगों से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंदोलन के कारण विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी.

आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष मन्जू देवी ने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मी 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. इन मांगों में नियमित कर्मचारी घोषित करने, न्यूनतम वेतन 26 हजार करने, समय पर वेतन भुगतान करने, आंगनबाड़ी केंद्रों का बिजली-गैस बिल का भुगतान समय पर करवाने, अन्य विभागों के कार्यों से मुक्त रखने, विद्यालयों के समान अवकाश देने, 5जी स्मार्टफोन उपलब्ध कराने, यात्रा भत्ता, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी तथा मानदेय के आधे हिस्से के बराबर पेंशन आदि हैं. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी जारी रहेगी.

प्रदर्शन करती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (ETV Bharat Kuchamancity)

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मन्जू देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भुगतान वर्ष 2022 से लंबित है. इसके अतिरिक्त मोबाइल रिचार्ज मद की राशि, सामुदायिक उत्सव और ऑनलाइन-ऑफलाइन कार्यों का प्रोत्साहन भी कई महीनों से बकाया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को वर्ष में केवल 11 माह का ही मानदेय मिलता है और प्रत्येक वर्ष फरवरी माह का भुगतान बैंक खातों में दर्ज नहीं किया जाता. उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उपयोग में आने वाली टीएलएम सामग्री भी कर्मचारियों को अपने खर्च पर खरीदनी पड़ती है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है.

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5 दिन में मांग नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन धरना: उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी पांच दिनों में मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो एक तारीख से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और अन्य महिला कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगी. इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी.

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