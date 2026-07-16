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नावां में आंगनबाड़ी केंद्र बंद: 26 हजार मानदेय और नियमितीकरण की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के नावां क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है. प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार के तहत नावां ब्लॉक में 14 जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी शुरू कर दी गई है. गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने बाग के गणेश मंदिर से पैदल मार्च निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम हुक्मीचंद रुलानिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक केंद्रों पर ताले लगे रहेंगे. ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सरकार और विभाग को विभिन्न मांगों से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंदोलन के कारण विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी.

आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष मन्जू देवी ने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मी 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. इन मांगों में नियमित कर्मचारी घोषित करने, न्यूनतम वेतन 26 हजार करने, समय पर वेतन भुगतान करने, आंगनबाड़ी केंद्रों का बिजली-गैस बिल का भुगतान समय पर करवाने, अन्य विभागों के कार्यों से मुक्त रखने, विद्यालयों के समान अवकाश देने, 5जी स्मार्टफोन उपलब्ध कराने, यात्रा भत्ता, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी तथा मानदेय के आधे हिस्से के बराबर पेंशन आदि हैं. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी जारी रहेगी.