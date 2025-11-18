ETV Bharat / state

खनन माफिया का मैसेज- हमीरपुर ARTO राठ तिराहे की तरफ बढ़ रहे, अलर्ट मिलते ही 'गायब' हो जातीं ओवरलोड गाड़ियां, 23 पर FIR

हमीरपुर प्रशासन ने लोकेटर गैंग का खुलासा किया है. पुलिस और आरटीओ कार्रवाई से बचने के लिए माफिया ने अपना 'खुफिया तंत्र' खड़ा कर दिया.

खनन मामले में जांच के दौरान लोकेटर गैंग का पता चला.
खनन मामले में जांच के दौरान लोकेटर गैंग का पता चला. (Photo Credit; hamirpur Administration)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 18, 2025

हमीरपुर : ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर कार्रवाई से बचने के लिए खनन माफिया ने ‘खुफिया तंत्र’ खड़ा कर लिया. सरकारी गाड़ी देखते ही जगह-जगह फैले माफिया व्हॉट्सऐप ग्रुप में मैसेज से अलर्ट कर देते. इससे ओवरलोडिंग और खनन में लगी गाड़ियां अपना रूट बदल देतीं. डीएम और एसपी की जांच में एक लोकेटर गिरोह का खुलासा हुआ है. खनन निरीक्षक उमाकांत की तहरीर पर 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने विभागीय टीमों को नेटवर्क की गहराई तक जांच करने और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए. निर्देश मिलते ही पुलिस, खनन विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने रातभर अभियान चलाया. जांच में पता चला कि एक संगठित गिरोह सरकारी प्रवर्तन टीमों की मूवमेंट को ट्रैक करता है.

व्हॉट्सऐप ग्रुप में भेजते अधिकारियों की लोकेशन : लोकेटर एसडीएम, एआरटीओ, खान निरीक्षक और राजस्व टीम की गाड़ियों को दूर से फॉलो करते और उनकी हर लोकेशन व्हॉट्सऐप ग्रुप में भेजते थे. जैसे ही कोई सरकारी वाहन किसी क्षेत्र में पहुंचता, ग्रुप में संदेश भेजा जाता सरिला एसडीएम का दौरा, हमीरपुर ARTO राठ तिराहे की तरफ बढ़ रहे हैं, चिकासी नहर पर PTO दिखाई दिया. इन सूचनाओं के आधार पर ओवरलोड ट्रक ग्रामीण मार्गों में या गांवों के अंदर खड़े कर दिए जाते, जिससे टीम को चेकिंग में कुछ नहीं मिलता. पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने साइबर जांच मोबाइल डेटा एनालिसिस और व्हॉट्सऐप ग्रुप की तकनीकी जांच का निर्देश दिया है.

पुलिस, खनन और परिवहन विभाग ने रातभर अभियान चलाया.
पुलिस, खनन और परिवहन विभाग ने रातभर अभियान चलाया. (Photo Credit; hamirpur Administration)

पूछताछ में दो ने किया खुलासा : सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमिताभ राय ने बताया, हाल के दिनों में कार्रवाई के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि गाड़ियां कुछ ही मिनटों में रूट से गायब हो गईं. विभाग को इस संबंध में कुछ इनपुट मिले थे और पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि अवैध परिवहन में शामिल चालकों के मोबाइल फोन की जांच में न्यू नरायन ट्रांसपोर्ट नाम का व्हॉट्सऐप ग्रुप मिला. इस ग्रुप में 200 से अधिक लोग जुड़े थे और नियमित रूप से लोकेशन भेजी जा रही थी. यह जानकारी खनन विभाग से भी पुष्टि हुई, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई.

24 घंटे रहते एक्टिव : तकरीबन 24 घंटे एक्टिव रहने वाले इस नेटवर्क में लोकेटर सरकारी गाड़ियों के पीछे चलकर हर मोड़ की सूचना देते थे. कई स्क्रीनशॉट और ऑडियो में टीम की सही लोकेशन और दिशा का विवरण मिला है. आरोप है कि कई बार लोकेटरों ने सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता की और धमकी भी दी, जिससे सरकारी कार्य प्रभावित हुआ.

इन 23 को किया गया नामजद : खनन निरीक्षक उमाकांत ने जिन 23 लोगों को नामजद किया है, उनमें पवन निवासी आटा जालौन, दीपक निवासी आटा जालौन, मनीष द्विवेदी निवासी टीकमपुर हाल पता रमेड़ी हमीरपुर, बदलू निषाद निवासी मेरापुर हमीरपुर, कल्लू सविता निवासी कुंछा हमीरपुर, रोहित निवासी हमीरपुर, राहुल निवासी अनात क्षेत्र, आलोक अवस्थी उर्फ भूरा निवासी घाटमपुर कानपुर नगर, धमेंद्र निवासी घाटमपुर कानपुर नगर, सिराज कुरैशी निवासी सेवा आश्रम नर्सिंग होम के पास हमीरपुर, बृजेश कुमार निवासी रामपुर कानपुर नगर, नवनीत पाल निवासी विमल नर्सिंग होम के पीछे हमीरपुर, दीपक निवासी कुंछा हमीरपुर, अखिलेश उर्फ अंशू निवासी नई बस्ती राठ हमीरपुर, जयराम यादव निवासी पुराना आरटीओ ऑफिस हमीरपुर, ऋषि तिवारी निवासी कालपी चौराहा हमीरपुर, गंभीर यादव निवासी कालपी चौराहा हमीरपुर, जगदीश निवासी कालपी चौराहा हमीरपुर, भूपेंद्र द्विवेदी निवासी राठ, चंदन निवासी अनात, बृजेश निवासी अनात, मातादीन यादव निवासी बिंवार हमीरपुर, मनीष निवासी चिकासी हमीरपुर है.

बढ़ाई जाएगी निगरानी : पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने कहा कि ग्रुप से जुड़े लोगों और ट्रक मालिकों की भूमिका की जांच की जा रही है. कई और नाम भी सामने आ सकते हैं. ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में निगरानी और कड़ी की जाएगी.

