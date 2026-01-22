सूरजपुर की लापता छात्रा का मिला लोकेशन, प्रशासन वापस लाने में नाकाम, कलेक्टर से लगाई पिता ने गुहार

ETV Bharat / state

मामला जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर का है. जहां की आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सूरजपुर शहर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. जुलाई 2025 में अचानक वो लापता हो गई. परिजनों की शिकायत पर अज्ञात लोगों पर बहला-फुसलाकर भगाने का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने छात्रा की तलाश शुरु की.

सूरजपुर : सूरजपुर की एक नाबालिग छात्रा पिछले छह महीने से लापता है. छात्रा की तलाश में उसके पिता सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. पिता का आरोप है कि कई कोशिशों और जानकारी मिलने के बाद भी प्रशासन अब तक बच्ची को सुरक्षित वापस लाने में नाकाम रहा है.

खोजबीन के दौरान लगभग तीन माह पहले लापता बच्ची के बैंगलोर में होने की जानकारी सामने आई. इस सूचना के आधार पर सूरजपुर प्रशासन की एक टीम बैंगलोर गई, लेकिन जरूरी दस्तावेजों के अभाव में वहां की प्रशासनिक टीम से समन्वय नहीं बन सका. जिसके कारण बच्ची को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस नहीं लाया जा सका.

सूरजपुर की लापता छात्रा को वापस लाने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम कई महीनों से कलेक्टर, पुलिस और अन्य अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिला है.इसी मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक और कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है- बच्ची के पिता

इधर जिले के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बैंगलोर प्रशासन से दोबारा संपर्क किया जा रहा है.

सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं. उनका कहना है कि बहुत जल्द टीम फिर से रवाना होगी और छात्रा को बैंगलोर से रिकवर कर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा - शुभम बंसल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग

पिता समेत कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लापता नाबालिग छात्रा को जल्द से जल्द बैंगलोर से बरामद कर सुरक्षित सूरजपुर लाने की मांग की है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जब बच्ची का लोकेशन पता चल चुका है, तब भी उसे वापस ना ला पाना प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.

