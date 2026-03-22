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बनारस में नवरात्र के चौथे दिन मां श्रृंगार गौरी का दर्शन- पूजन, उमड़े  भक्त

ज्ञानवापी केस की वादी महिलाओं ने दर्शन करके, मुक्ति और भव्य मंदिर की कामना की, भक्तों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम.

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श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 2:27 PM IST

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वाराणसी: मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए वाराणसी में रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है. इस दौरान ज्ञानवापी मामले की वादी 4 महिलाओं ने भी मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया. उन्होंने ज्ञानवापी मुक्त करो का नारा भी लगाया. बता दें, ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के बैनर के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते मां के दरबार में पहुंचे हैं. जहां शंखनाद और डमरू की गूंज के बीच हर हर महादेव का उद्घोष भी किया गया, ऐसे में सुरक्षा के बाबत इंतजाम किए गए हैं.

वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का विधान है. वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी का दर्शन साल में सिर्फ 1 दिन ही होता है, जहां मां श्रृंगार गौरी के विग्रह यानी कि ज्ञानवापी परिसर में पश्चिमी दीवार से सटे गेट के पास भक्त जाकर के दर्शन पूजन करते हैं. ऐसे में आज सत्यनारायण मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 B से सुबह 8:30 बजे से ही श्रद्धालुओं की एंट्री कराई जा रही है, जहां वह परिसर में जाकर के मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन कर रहे हैं.

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मन में बस जाती है देवी मां की तस्वीर . (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान ज्ञानवापी केस की वादी महिलाएं भी मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए पहुंची. उन्होंने कहा, नवरात्र में सभी लोग मां के दर्शन पूजन करते हैं. यहां हमने मां गौरी से कामना की है कि जल्द ही उनका भव्य मंदिर बने और उन्हें मुक्त कराया जाए. हम सब हर दिन आकर के मां का दर्शन पूजन करें, उनका आशीर्वाद ले. ज्ञानवापी के वादी सोहनलाल ने कहा कि 1984 से ज्ञानवापी मुक्ति का संकल्प लेकर हम लोग मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन यात्रा को करते हैं, जिसमें इस साल भी हमने दर्शन पूजन किया और हमने मां से यह मांगा की जल्द ही उनका उद्धार हो. उन्होंने कहा, पहले यह मंदिर था लेकिन इसे तोड़ दिया गया अब हमने फिर से बाबा और मां से आशीर्वाद मांगा हैं कि जल्द उनका भव्य मंदिर तैयार हो और उसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे है.

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ज्ञानवापी केस की वादी महिलाओं ने लगाए नारे. (Photo Credit; ETV Bharat)

बताते चले, 1992 तक मां गौरी का नियमित दर्शन-पूजन किया जाता था. लेकिन अयोध्या बाबरी विध्वंस के बाद सुरक्षा के तहत नियमित दर्शन-पूजन पर रोक लगा दी गई है. साल में 1 दिन चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन ही मां के दर्शन के लिए भक्तों को अनुमति दी जाती है. इस क्रम में 5 हिंदू महिलाओं ने 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवता मौजूद है. हिंदू-देवी देवताओं के नियमित पूजा को लेकर के याचिका भी दायर की है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है.

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हर हर महादेव का उद्घोष करते भक्त. (Photo Credit; ETV Bharat)
मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि परंपरा के अनुसार आज के दिन काशीवासी मां श्रृंगार गौरी का दर्शन करते हैं, जो ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार पर स्थित है. सुबह से ही लोग मां का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसीलिए वहां पर विशेष व्यवस्था की गई है. न्यास द्वारा दर्शन कराया जा रहा है और वहां पर विभिन्न प्रकार की श्रृंगार की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है.

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