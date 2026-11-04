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रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की आवाज सुन सहम गए थे लोग, ग्रामीण बोले- लगा जैसे सिलेंडर फटा हो, गड्ढा देख गेटमैन को दी सूचना

श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध विस्फोट ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

श्रीगंगानगर : राजस्थान के सीमावर्ती जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध विस्फोट की घटना सामने आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस, रेलवे प्रशासन और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शी जसपाल सिंह के अनुसार, मंगलवार रात करीब 8:30 बजे अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की ओर जाने वाली यात्री ट्रेन रवाना हुई थी. ट्रेन के गांव 50 जीबी के पास से गुजरने के करीब 45 मिनट बाद रात 9.45 बजे रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ.

उन्होंने बताया कि विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि करीब 200 मीटर दूर स्थित ढाणी में रहने वाले ग्रामीण भी सहम गए और घरों से बाहर निकल आए. शुरुआत में ग्रामीणों को किसी सड़क हादसे की आशंका हुई, लेकिन आवाज की दिशा में पहुंचने पर रेलवे ट्रैक के पास विस्फोट होने का पता चला. इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल रेलवे गेटमैन को सूचना दी.