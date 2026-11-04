रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की आवाज सुन सहम गए थे लोग, ग्रामीण बोले- लगा जैसे सिलेंडर फटा हो, गड्ढा देख गेटमैन को दी सूचना
धमाके की आवाज सुनने वाले ग्रामीणों और रेलवे गेटमैन से घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की जा रही है.
Published : November 4, 2026 at 10:35 AM IST
श्रीगंगानगर : राजस्थान के सीमावर्ती जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध विस्फोट की घटना सामने आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस, रेलवे प्रशासन और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शी जसपाल सिंह के अनुसार, मंगलवार रात करीब 8:30 बजे अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की ओर जाने वाली यात्री ट्रेन रवाना हुई थी. ट्रेन के गांव 50 जीबी के पास से गुजरने के करीब 45 मिनट बाद रात 9.45 बजे रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ.
उन्होंने बताया कि विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि करीब 200 मीटर दूर स्थित ढाणी में रहने वाले ग्रामीण भी सहम गए और घरों से बाहर निकल आए. शुरुआत में ग्रामीणों को किसी सड़क हादसे की आशंका हुई, लेकिन आवाज की दिशा में पहुंचने पर रेलवे ट्रैक के पास विस्फोट होने का पता चला. इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल रेलवे गेटमैन को सूचना दी.
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रेलवे प्रशासन और पुलिस को जानकारी मिलने के बाद रात करीब 11 बजे पुलिस टीम और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया और आमजन की आवाजाही रोक दी. ग्रामीण सवर्ण सिंह ने बताया कि काफी तेज धमाके की आवाज आई थी. जब धमाका हुआ तो लगा कि कोई टायर या सिलेंडर फटा हो. मौके पर पहुंचे तो रेलवे ट्रैक पर गड्ढा दिखा. इसके बाद रेलवे के अधिकारियों को सूचित किया गया. हालांकि, उन्होंने बताया कि आसपास यहां कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा है. घटना स्थल पर करीब दो फीट गहरा गड्ढा बन गया.
घटना के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटा रही हैं. धमाके की आवाज सुनने वाले ग्रामीणों और रेलवे गेटमैन से घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की जा रही है. फिलहाल रेलवे ट्रैक पर विस्फोट के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हुई है. FSL की रिपोर्ट और जांच एजेंसियों की पड़ताल के बाद ही पता चल सकेगा कि यह हादसा था या रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाने की कोई सुनियोजित कोशिश. सीमावर्ती जिले में रेलवे ट्रैक पर हुई इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.
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सुरक्षा के मद्देनजर सूरतगढ़-अनूपगढ़ रेलखंड की चार ट्रेनें रद्द : रेलवे ट्रैक पर विस्फोट और सुरक्षा एजेंसियों की जांच को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बुधवार को सूरतगढ़-अनूपगढ़ रेलखंड पर संचालित होने वाली चार रेलसेवाएं रद्द कर दीं. रद्द की गई रेलसेवाओं में गाड़ी संख्या 59711 सूरतगढ़-अनूपगढ़, 59712 अनूपगढ़-सूरतगढ़, 59715 सूरतगढ़-अनूपगढ़ और 59716 अनूपगढ़-सूरतगढ़ शामिल हैं. इन ट्रेनों का संचालन 4 नवंबर को बंद रहेगा. रेल सेवाएं रद्द होने से सूरतगढ़, अनूपगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इस रेलखंड पर दैनिक आवागमन करने वाले यात्रियों को अब वैकल्पिक परिवहन साधनों का सहारा लेना होगा. रेलवे की ओर से सुरक्षा और तकनीकी जांच के बाद ही रेल यातायात बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा.