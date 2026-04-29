'सीतामाता' को 'चुनरी ओढ़ाने' की परंपरा के चलते जंगलों को कर रहे आग के हवाले, वन विभाग परेशान
वन विभाग के अनुसार स्थानीय लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर सीतामाता को चुनरी भेंट करते हैं.
Published : April 29, 2026 at 4:11 PM IST
चित्तौड़गढ़: प्रतापगढ़–चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सीतामाता सेंचुरी में इन दिनों आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है. इससे यहां के वन्य जीव एवं वन संपदा को नुकसान हो रहा है. विशेष तौर पर पहाड़ों पर लग रही आग को बुझाना वन विभाग के लिए काफी मशक्कत का सबब बन जाता है. इस आग लगने के पीछे एक परंपरा है. इस सेंचुरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी मनोकामना 'माता सीता' से करते हैं. इसके पूरे होने पर सीतामाता को चुनरी ओढ़ाते हैं. हालांकि वास्तविक चुनरी ओढ़ाने की बजाय वे जंगल में आग लगा देते हैं. इस 'आग' को वे चुनरी मानते हैं.
जंगल में आग को कहते हैं चुनरी: उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चित्तौड़गढ़ मृदुला सिंह ने बताया कि इन दिनों गर्मी का मौसम है और सीतामाता सेंचुरी क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं. इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण एक परम्परा है. सीतामाता के नाम से जंगल है और वे माता को चुनरी ओढ़ना कहते हैं. चुनरी ओढ़ाने से मतलब वे माता से कोई प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना पूरी हो जाती है, तो माता को चुनरी ओढ़ाते हैं. इसमें चुनरी वास्तविक नहीं होती है, वे आग लगा देते हैं. पूरे जंगल में आग एक चुनरी है. उन्होंने अपील की है कि मनोकामनाएं पूरी होने पर चुनरी ओढ़ना है तो आप वास्तविक चुनरी ओढ़ाएं. यह सीता माता का वन है. यहां के वन्य जीव सीता माता के हैं, तो हमारा दायित्व है कि यहां के जीव जंतुओं की रक्षा करें. मनोकामना पूरी होने पर असली चुनरी ओढ़ाएं.
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'महुवे के लालच में लगा रहे आग': उपवन संरक्षक मृदुला सिंह ने बताया कि वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवनयापन का एक मुख्य स्त्रोत महुवे के फूल भी हैं. महुवे के पेड़ों के आस-पास घनी झाड़ियां और घास-फूस उग आती हैं, जिससे महुवे एकत्रित करने में इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में मार्च में जब सूखी घास होती है, तब पेड़ों के नीचे जमीन साफ करने के लिए लोग आग लगा देते हैं. कई बार यह आग भयंकर रूप ले लेती है. इसे बुझाने के लिए रात को भी वनकर्मी मशक्कत करते हैं, सेंचुरी क्षेत्र में दमकल वाहन को ले जाना भी संभव नहीं है.
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'मार्च के बाद बढ़ जाते हैं आग के मामले': मार्च के बाद गर्मी बढ़ जाती है. साथ ही वनों की पत्तियां गिरी हुई होती हैं और घास सूख जाती है. इसी का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में रह रहे लोग वनों को आग लगा देते हैं. बाद में यह आग ज्यादा फैल जाती है. इसकी चपेट में वन्य जीव और वन संपदा आ जाती है. वहीं उड़न गिलहरी यहां की पहचान है. लेकिन अब इस तरह की आगजनी की घटनाओं पर रोक के लिए जागरूकता की आवश्यकता है.
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'पौराणिक काल से जुड़ी है सीतामाता सेंचुरी': सीतामाता सेंचुरी को रामायण काल की पौराणिक कथाओं से भी जोड़ा गया है. यह घना वन क्षेत्र सीतामाता के नाम से ही पूरे देश में पहचाना जाता है. ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में सीतामाता ने वनवास इसी सेंचुरी में काटा और लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ था. हर वर्ष गर्मी के मौसम में यहां सीता माता का मेला भी लगता है.