गिरिडीह में 5 KM तक बनी मानव श्रृंखला, स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री द्वारा जल उठाव का किया विरोध
गिरिडीह में उसरी नदी में इंटेक वैल बनाकर फैक्ट्री द्वारा जल उठाव का विरोध स्थानीय लोग जोर शोर से कर रहे हैं.
Published : August 2, 2026 at 5:54 PM IST
गिरिडीह: उसरी नदी में इंटेक वैल बनाने और फिर पाइपलाइन के माध्यम से फैक्ट्री में जलापूर्ति करने का विरोध अब आंदोलन का रूप ले चुका हैं. पहले धरना दिया गया और फिर रविवार को मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया. 'उसरी बचाओ 'वाटरफॉल बचाओ' के बैनर लिए औद्योगिक क्षेत्र के बच्चे एवं महिलाओं के साथ ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्त्ता, प्रबुद्ध लोगों के अलावा बीजेपी, भाकपा माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, जेकेएलएम नेता एवं कार्यकर्त्ता सड़क पर उतरे.
सभी ने एक स्वर में कहा कि 'उसरी नदी जीवन देने वाली हैं. इसका जलउठाव यदि एक फैक्ट्री करेगा तो कल एक के बाद कई फैक्ट्री के लोग इसी तरह का काम करेंगे. ऐसे में ढाई दशक से प्रदूषण का दंश झेल रहे लोग एक नई परेशानी झेलने को मजबूर हो जायेंगे'.
अनुमति से लेकर प्रशासन पर सवाल
आंदोलन में शामिल लोगों का कहना था कि इंटेक वैल बनाने इसके बाद पाइपलाइन बिछाने की अनुमति कैसे दी गई, इसका खुलासा होना चाहिए. प्रशासन को जवाब देना होगा. लोगों ने यह भी कहा कि उसरी नदी में वाटरफॉल हैं. इस वाटरफॉल की ख्याति दूर-दूर तक हैं. इस वाटरफॉल को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा हैं. 14 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. वही इस वाटरफॉल से पहले इंटेक वैल बनाकर पानी का उठाव होने से वाटरफॉल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराएगा.
बड़े आंदोलन की चेतावनी
आंदोलन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्त्ता, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्त्ता के साथ-साथ मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि इस मानव श्रृंखला कार्यक्रम के बाद भी प्रशासन चेतता नहीं हैं और उसरी से जलउठाव को रोका नहीं जाता हैं तो आंदोलन और भी बड़े पैमाने पर होगा.
इधर, मानव श्रृंखला के उपरांत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया. यहां डुमरी विधायक जयराम महतो ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पहले अंग्रेजों का राज था और अब पूंजीपतियों का है. उन्होंने कहा कि यदि किसी कंपनी के कारण प्रदूषण बढ़ रहा हैं तो कंपनी प्रदूषण को बंद करें या फिर कंपनी.
क्या हैं मामला
बता दें कि उसरी नदी से जलउठाव के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं. लोगों ने फैक्ट्री पर जबरन जलउठाव करने का आरोप लगाया हैं. हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन का कहना हैं कि उन्हें अनुमति मिली हैं. अनुमति के बाद ही जल उठाव की प्रक्रिया की गई हैं और पाइपलाइन बिछाई गई है.
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