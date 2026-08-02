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गिरिडीह में 5 KM तक बनी मानव श्रृंखला, स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री द्वारा जल उठाव का किया विरोध

स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री द्वारा जल उठाव का विरोध ( Etv Bharat )

गिरिडीह: उसरी नदी में इंटेक वैल बनाने और फिर पाइपलाइन के माध्यम से फैक्ट्री में जलापूर्ति करने का विरोध अब आंदोलन का रूप ले चुका हैं. पहले धरना दिया गया और फिर रविवार को मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया. 'उसरी बचाओ 'वाटरफॉल बचाओ' के बैनर लिए औद्योगिक क्षेत्र के बच्चे एवं महिलाओं के साथ ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्त्ता, प्रबुद्ध लोगों के अलावा बीजेपी, भाकपा माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, जेकेएलएम नेता एवं कार्यकर्त्ता सड़क पर उतरे.

सभी ने एक स्वर में कहा कि 'उसरी नदी जीवन देने वाली हैं. इसका जलउठाव यदि एक फैक्ट्री करेगा तो कल एक के बाद कई फैक्ट्री के लोग इसी तरह का काम करेंगे. ऐसे में ढाई दशक से प्रदूषण का दंश झेल रहे लोग एक नई परेशानी झेलने को मजबूर हो जायेंगे'.

इंटेक वैल बनाकर फैक्ट्री द्वारा जल उठाव का विरोध (Etv Bharat)

अनुमति से लेकर प्रशासन पर सवाल

आंदोलन में शामिल लोगों का कहना था कि इंटेक वैल बनाने इसके बाद पाइपलाइन बिछाने की अनुमति कैसे दी गई, इसका खुलासा होना चाहिए. प्रशासन को जवाब देना होगा. लोगों ने यह भी कहा कि उसरी नदी में वाटरफॉल हैं. इस वाटरफॉल की ख्याति दूर-दूर तक हैं. इस वाटरफॉल को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा हैं. 14 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. वही इस वाटरफॉल से पहले इंटेक वैल बनाकर पानी का उठाव होने से वाटरफॉल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराएगा.