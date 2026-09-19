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उदयपुर में धार्मिक स्थल खंडित करने पर सर्व समाज का आक्रोश, देहलीगेट पर प्रदर्शन

उदयपुर : धार्मिक स्थल खंडित किए जाने की घटना को लेकर सर्व समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार को बड़ी संख्या में लोग देहलीगेट सर्कल पर एकत्रित हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी की गई. डीएसपी छवि शर्मा ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

भाजपा युवा नेता सनी पोखरणा ने बताया कि सूरजपोल थाना क्षेत्र में दो दिन पहले अज्ञात व्यक्ति ने धार्मिक स्थल को खंडित कर दिया था. घटना सामने आने के बाद से ही क्षेत्र में आक्रोश बना हुआ है. शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग सूरजपोल थाने पहुंचे थे और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया था. सर्व समाज के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग एक बार फिर सड़क पर उतरे. देहलीगेट सर्कल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और घटना के विरोध में प्रदर्शन किया. लोगों ने प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.