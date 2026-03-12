ETV Bharat / state

मीटर और केबल बदलने पहुंची बिजली कंपनी की टीम का विरोध, लोगों ने लगाया ये आरोप

बीकानेर : शहर के बारह गुवाड़ क्षेत्र स्थित नथानियों की सराय में मीटर और केबल बदलने पहुंचे निजी बिजली कंपनी BKSEL की टीम को स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा. लोगों का आरोप था कि जिन लोगों के घरों में मीटर सही स्थिति में है, उनको भी कंपनी बदल रही है जबकि केवल केबल बदलनी चाहिए थी. भारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचने पर भी लोगों ने विरोध बताया. लोगों का कहना था कि यह शांत क्षेत्र है और इस तरह से पुलिस के साथ आने से माहौल को तनावपूर्ण बनाया जा रहा है. सीओ सिटी अनुज डाल का कहना है कि कंपनी सरकार की अधीन है और व्यवस्था सुधारने के लिए काम कर रही है. आदेश के तहत पुलिस कानून व्यवस्था की पालना के लिए पहुंची है.

बिजली कंपनी का हुआ विरोध : कंपनी की टीम पुराने बिजली मीटर और केबल बदलने के लिए क्षेत्र में पहुंची थी. इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए काम रुकवा दिया. लोगों का कहना था कि बिना पूर्व सूचना के मीटर और केबल बदलने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है. वहीं, बिजली कंपनी के प्रवक्ता अशोक शर्मा का कहना है कि यह कार्य नियमित रख-रखाव और व्यवस्था सुधार के तहत किया जा रहा है, ताकि बिजली आपूर्ति बेहतर और सुरक्षित रह सके. मौके पर कार्रवाई में सीओ सिटी अनुज डाल कोतवाली, मुक्ता प्रसाद और नया शहर थाना का जाप्ता और थानाधिकारी मौजूद रहे.