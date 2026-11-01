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भावी सरपंच चुनाव का मामला, री-पोलिंग के विरोध में थाने पर धरना , पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित 3 गिरफ्तार

ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर : बिलाड़ा की भावी ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 12 पर सरपंच चुनाव के वोटिंग में गड़बड़ी के चलते जिला प्रशासन की ओर से 2 नवंबर को पुनर्मतदान की घोषणा की गई, जिसको लेकर शनिवार रात को भावी गांव में बवाल हो गया. इस फैसले के विरोध में ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. रात 8:30 बजे ग्रामीण बिलाड़ा पुलिस थाने पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए. नारेबाजी के साथ मामला बढ़ता गया. ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हुई.