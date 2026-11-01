भावी सरपंच चुनाव का मामला, री-पोलिंग के विरोध में थाने पर धरना , पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित 3 गिरफ्तार
भीड़ ने वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोल छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा.
Published : November 1, 2026 at 11:28 AM IST
जोधपुर : बिलाड़ा की भावी ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 12 पर सरपंच चुनाव के वोटिंग में गड़बड़ी के चलते जिला प्रशासन की ओर से 2 नवंबर को पुनर्मतदान की घोषणा की गई, जिसको लेकर शनिवार रात को भावी गांव में बवाल हो गया. इस फैसले के विरोध में ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. रात 8:30 बजे ग्रामीण बिलाड़ा पुलिस थाने पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए. नारेबाजी के साथ मामला बढ़ता गया. ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हुई.
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पंकज यादव ने बताया कि घटनाक्रम की जांच की जा रही है. मामला भी दर्ज किया गया है. बिलाड़ा पुलिस उपधीक्षक मनीष देव ने बताया कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी सहित तीन को गिरफ्तार किया गया है. राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया हैं. 12 से अधिक लोगों को और चिह्नित किया गया है.
इसे भी पढे़ं. बारां: पंचायत चुनाव में फर्जी खबर और अफवाह फैलाने वाले 15 असामाजिक तत्व गिरफ्तार
विरोध के दौरान लोगों ने थाने का घेराव कर पत्थर फेंके, जिसमें पुलिस कर्मी चोटिल हो गए. पीपाड़ थानाधिकारी सीताराम खोजा, बोरूंदा थानाधिकारी सुजानाराम और बिलाड़ा थानाधिकारी सवाई सिंह सोढ़ा सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. भीड़ ने वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोल छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा. देर रात हालात काबू में आए.
दो कार्मिक निलंबित, तीन को नोटिस : पंचायत समिति बिलाड़ा की ग्राम पंचायत भावी में 30 अक्टूबर को सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्र संख्या 12, पर निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) (पंचायत), जोधपुर की ओर से संबंधित मतदान दल के कार्मिकों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है.
इसे भी पढे़ं. बाड़मेर: पोलिंग टीम की शराब पार्टी का वीडियो वायरल, प्रशासन ने शुरू की जांच
जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी बिलाड़ा की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर मतदान अधिकारी जगदीश शरण, व्याख्याता प्रथम श्रेणी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विनायकपुरा और सहायक मतदान अधिकारी सहीराम विश्नोई, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक निदेशक कृषि (वि), जोधपुर को निलंबित किया गया है. वहीं, तीन कार्मिकों को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिया गया है.
एफआइआर, एक बैलेट अभी भी गायब : 12 नंबर बूथ से गायब बैलेट पेपर को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में सामने आया कि मतपत्र 149 ही मिले थे. अभी एक मतपत्र गायब है, जो मिले थे उन बैलेट पेपर पर प्रत्याशी सोहनी देवी के नाम के आगे मोहर लगी हुई थी. रिटर्निंग अधिकारी विष्णु सोमानी की रिपोर्ट पर मतदान अधिकारी जगदीश सारण और सहायक मतदान अधिकारी सहीराम विश्नोई सहित तीन के खिलाफ बिलाड़ा थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है.
इसे भी पढे़ं. 150 बैलट पेपर गायब होने के बाद भावी पंचायत चुनाव स्थगित, अब 2 नवंबर को री-पोलिंग
यह था मामला : भावी सरपंच चुनाव के दौरान मतदान केंद्र संख्या 12 से 150 मतपत्र गायब कर लिए गए थे. इसके बाद मत पत्र वापस डाले गए. इन मतपत्रों पर सोहनी देवी के नाम के आगे मोहर लगी हुई थी. सोहनी देवी जेएनवीयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी की मां हैं. सुनील चौधरी सहित अन्य ने जिस बूथ पर गड़बड़ी हुई, उसपर पुनर्मतदान कराने की मांग की. साथ ही इस घटना से जुड़े लोगों पर मतदान होने तक कार्रवाई नहीं की जाए इसको लेकर रात को थाने का घेराव किया.