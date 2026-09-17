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घर लौटे 'लापता' भाजपा प्रत्याशी प्रदीप काबरा, चेयरमैन पद से था कनेक्शन, जानिए पूरा मामला

भाजपा प्रत्याशी के लापता होने पर धरना ( ETV Bharat Rajsamand )

राजसमंद : नगरपालिका नाथद्वारा में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप काबरा गुरुवार सुबह घर लौट आए हैं. उनके साथ वार्ड 1 के भाजपा प्रत्याशी चन्द्रप्रकाश जोशी भी हैं. इसके अलावा वार्ड 15 से भाजपा प्रत्याशी हीना पुरोहित और वार्ड 17 से भाजपा पार्षद महेश दवे भी घर लौट आए हैं, जिनके घर परिजन का निधन हो गया था. इससे पहले बुधवार रात को नगरपालिका नाथद्वारा में चेयरमैन के लिए भाजपा के प्रबल दावेदार प्रदीप काबरा के लापता होने पर आधी रात तक परिजन व शहरवासी तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे. लोगों के विरोध पर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ व विधायक विश्वराज मेवाड़ भी मौके पर पहुंचे और एसपी से फोन पर बात की. बाद में विधायक ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से भी बात की, जिस पर राठौड़ ने कहा कि प्रदीप काबरा उनके परिवार के सदस्य हैं. बेवजह भ्रमित होने की जरूरत नहीं है. उनका न तो अपहरण हुआ है और न ही ऐसी कोई बात है. आश्वासन के बाद रात करीब 12 बजे धरना समाप्त हुआ. इसे भी पढ़ें. जोधपुर में महापौर की कुर्सी पर घमासान: निर्दलीय पार्षद निर्मला नायक सपरिवार गायब, भाजपा विधायक पर बंदी बनाने का आरोप, कांग्रेस थाने पहुंची जानकारी के अनुसार नगरपालिका नाथद्वारा में 20 सीटें भाजपा ने जीती हैं, जबकि 19 कांग्रेस और एक निर्दलीय ने जीती हैं. निर्दलीय पार्षद भी भाजपा खेमे के साथ हैं. कथित तौर पर भाजपा खेमे के पार्षदों के बीच चेयरमैन प्रत्याशी प्रदीप काबरा के नाम पर एक राय नहीं हो पाई. इस बीच अचानक प्रदीप काबरा लापता हो गए और इस दौरान परेश सोनी ने नाथद्वारा पहुंचकर चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया. पार्टी की ओर से उन्हें सिंबल दे दिया गया है. इसके बाद प्रदीप काबरा के समर्थक और परिजन नाराज हो गए और तहसील के बाहर धरने पर बैठ गए.