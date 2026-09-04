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धनबाद के केंदुआ में गोफ बनने से दहशत में लोग, स्थानीय लोगों की बढ़ी चिंता

धनबाद के अग्नि प्रभावित इलाके कुर्मीडीह पांडेय बस्ती के पास दो गोफ बनने के बाद उसे भरने का काम जारी है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद

LOCALS PANIC DUE TO TWO PITS
गोफ को भरने का काम करती जेसीबी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 8:13 PM IST

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धनबाद: जिले में केंदुआ के अग्नि प्रभावित इलाके कुर्मीडीह पांडेय बस्ती के पास अचानक दो बड़े गोफ बनने से इलाके में हड़कंप मच गया. खाली जमीन पर बने गोफ से गैस का रिसाव होने की बात सामने आई है, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों में अनहोनी की आशंका को लेकर दहशत है.

गोफ के आसपास BCCL प्रबंधन ने फेंसिंग की

घटना की जानकारी मिलते ही बीसीसीएल प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर दोनों गोफ के आसपास फेंसिंग कर इलाके को घेर लिया. शुक्रवार को बीसीसीएल अधिकारियों की मौजूदगी में गोफ की भराई का काम शुरू हो गया है.

गोफ बनने से दहशत में लोग (Etv Bharat)

घटना के बाद स्थानीय लोगों में बढ़ी चिंता

बताया जा रहा है कि जिस जगह पर गोफ बना हैं, वह बस्ती से कुछ दूरी पर स्थित है, हालांकि आबादी वाले इलाके के नजदीक अचानक जमीन धंसने की घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में पहले से ही जमीन धंसने और गैस रिसाव का खतरा बना रहता है. ऐसे में नए गोफ का बनना सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है.

Locals panic due to two pits
गोफ से निकलता धुआं (Etv Bharat)

झामुमो नेता ने जताई चिंता

वहीं स्थानीय जेएमएम नेता महादेव हासदा ने घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि बस्ती के नजदीक दो बड़े गोफ का अचानक बनना गंभीर स्थिति है. उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन से अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है.

चल रही है प्रभावित परिवारों को बसाने की प्रक्रिया

वहीं, बीसीसीएल अधिकारी लव प्रताप सिंह ने बताया कि कुर्मी डीह सहित आसपास के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास को लेकर सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. उन्होंने बताया कि जिस खाली जगह पर गोफ बना है, उसकी सुरक्षा के लिए घेराबंदी कर दी गई है और अब उसकी भराई की जा रही है.

BCCL अधिकारी की गोफ से दूर रहने की अपील

इसके साथ ही बीसीसीएल अधिकारी ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे भू-धंसान प्रभावित क्षेत्र से दूरी बनाए रखें और किसी भी तरह के खतरे वाले स्थान पर जाने से बचे.

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