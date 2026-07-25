गिरिडीह की उसरी नदी के पानी का फैक्ट्री के लिए उठाव की तैयारी शुरू, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध
गिरिडीह में एक निजी कंपनी ने उसरी नदी से जल उठाव की तैयारी शुरू कर दी है. इसका स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है.
Published : July 25, 2026 at 6:40 PM IST
गिरिडीह: उसरी नदी के पानी का फैक्ट्री के लिए उठाव किए जाने का विरोध शुरू हो गया है. उसरी नदी से चतरो स्थित बालमुकुंद फैक्ट्री तक पथ निर्माण विभाग की जमीन से होते हुए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है. पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई है. लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर डीवीसी, पथ निर्माण विभाग और केंद्र एवं राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग की नीयत पर सवाल खड़ा किया है. लोगों द्वारा नदी में इंटेक वेल बनाने फिर यहां से पानी का उठाव फैक्ट्री के लिए करने का विरोध किया है.
डीसी और विभागों को भेजा गया आवेदन
इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने गिरिडीह डीसी को आवेदन भी दिया है. साथ ही आवेदन की प्रति कई विभागों को भी प्रेषित की गई है. स्थानीय शुभांकर कुमार के साथ भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, माले नेता कन्हाई पांडेय, असंगठित मजदूर मोर्चा के मसूदन कोल, पवन यादव, भीम कोल, शनिचर कोल, मोहन कोल, विकास राय, अरुण साव, अनुज राय, स्वामीनाथ राय समेत कई लोग कहते हैं कि उसरी नदी में इंटेक वेल का निर्माण का विरोध अप्रैल 2025 में भी किया गया था.
उस वक्त डीसी ने काम को रोक दिया था. जबकि मामले को लेकर झारखंड विधानसभा प्रदूषण समिति के सभापति और सदस्यों ने क्षेत्र का दौरा भी किया था. जिसके बाद इस कार्य पर स्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद अब एक साल बाद फिर से यह काम शुरू कर दिया गया है.
इलाके में पानी की है घोर समस्या
प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली समिति के शुभांकर कुमार कहते हैं कि जिले का औद्योगिक इलाका पूरी तरह से प्रदूषण की जद में है. यहां पानी की भी समस्या है. भूगर्भ जल स्तर नीचे लगातार जा रहा है. श्रीरामपुर का महुआटांड़ पूरी तरह जल विहीन हो चुका है. यहां की बड़ी आबादी उसरी नदी पर निर्भर है. पशु-पक्षी के लिए भी जल का एकमात्र नदी ही साधन है.
यहां से फैक्ट्री को पानी दिया जाएगा तो स्थानीय समस्या और भी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि यहां पर दो दर्जन से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हैं. इन फैक्ट्रियों के प्रबंधनों के द्वारा जलाशय-डैम बनाने का प्रयास नहीं किया गया. फैक्ट्री के लोग सिर्फ भूगर्भ जल और उसरी नदी का दोहन कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस मामले पर प्रशासन और सरकार द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे.
बालमुकुंद कंपनी प्रबंधन का पक्ष
इस विषय पर बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड चतरो प्रबंधन से जुड़े विवेक मुखर्जी से फोन पर बातचीत हुई. विवेक ने बताया कि उसरी नदी डीवीसी और भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के अंदर आता है. उसरी नदी से जल उठाव को लेकर भारत सरकार जल संसाधन विभाग में अनुमति के लिए आवेदन दिया गया था, वहां से हमें आदेश प्राप्त हो चुका है. साथ ही झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग में आवेदन दिया था, वहां से भी अनुमति मिल गई है. विभाग ने पानी उठाने के किए एनओसी दिया है.
चूंकि पाइपलाइन पथ निर्माण विभाग की सड़क से होकर गुजरना था ऐसे में विभाग के चीफ इंजीनियर के पास आवेदन दिया गया था, वहां से भी एनओसी मिल गया है. फिर पथ निर्माण विभाग गिरिडीह के कार्यपालक अभियंता के साथ भी 25 वर्ष का करार हो गया है. हर जगह से अनुमति मिलने के बाद नियम संगत काम करते हुए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है. हमलोग गैर कानूनी काम नहीं किए हैं. हमारी कंपनी द्वारा डीवीसी से लेकर पीडब्ल्यूडी को भुगतान भी किया जा चुका है. विवेक कहते हैं कि हमलोग बांध बनाकर या जनता को क्षति पहुंचाकर जल का उठाव नहीं करेंगे. हमलोग बहुत ही कम मात्रा में नदी से जल का उठाव करेंगे.
“उसरी नदी से जल उठाव के लिए पाइपलाइन बिछाने का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं. पूरे मामले की जांच करने का निर्देश गिरिडीह अंचलाधिकारी को दिया गया है. अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मिलने के बाद इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी.”- धीरेंद्र कुमार, एसडीएम, गिरिडीह
“पथ निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के आदेश के अनुसार बालमुकुंद फैक्ट्री को पाइपलाइन बिछाने के लिए एनओसी दिया गया है. इस मामले को लेकर बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट भी हो चुका है.”-रामविलास सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, गिरिडीह
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