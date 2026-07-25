ETV Bharat / state

गिरिडीह की उसरी नदी के पानी का फैक्ट्री के लिए उठाव की तैयारी शुरू, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध

उसरी नदी से फैक्ट्री के लिए जल उठाव के लिए पाइपलाइन बिछाने का विरोध जताते लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: उसरी नदी के पानी का फैक्ट्री के लिए उठाव किए जाने का विरोध शुरू हो गया है. उसरी नदी से चतरो स्थित बालमुकुंद फैक्ट्री तक पथ निर्माण विभाग की जमीन से होते हुए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है. पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई है. लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर डीवीसी, पथ निर्माण विभाग और केंद्र एवं राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग की नीयत पर सवाल खड़ा किया है. लोगों द्वारा नदी में इंटेक वेल बनाने फिर यहां से पानी का उठाव फैक्ट्री के लिए करने का विरोध किया है.

डीसी और विभागों को भेजा गया आवेदन

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने गिरिडीह डीसी को आवेदन भी दिया है. साथ ही आवेदन की प्रति कई विभागों को भी प्रेषित की गई है. स्थानीय शुभांकर कुमार के साथ भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, माले नेता कन्हाई पांडेय, असंगठित मजदूर मोर्चा के मसूदन कोल, पवन यादव, भीम कोल, शनिचर कोल, मोहन कोल, विकास राय, अरुण साव, अनुज राय, स्वामीनाथ राय समेत कई लोग कहते हैं कि उसरी नदी में इंटेक वेल का निर्माण का विरोध अप्रैल 2025 में भी किया गया था.

भाकपा माले के नेता राजेश सिन्हा और सामाजिक कार्यकर्ता शुभांकर गुप्ता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उस वक्त डीसी ने काम को रोक दिया था. जबकि मामले को लेकर झारखंड विधानसभा प्रदूषण समिति के सभापति और सदस्यों ने क्षेत्र का दौरा भी किया था. जिसके बाद इस कार्य पर स्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद अब एक साल बाद फिर से यह काम शुरू कर दिया गया है.

इलाके में पानी की है घोर समस्या

प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली समिति के शुभांकर कुमार कहते हैं कि जिले का औद्योगिक इलाका पूरी तरह से प्रदूषण की जद में है. यहां पानी की भी समस्या है. भूगर्भ जल स्तर नीचे लगातार जा रहा है. श्रीरामपुर का महुआटांड़ पूरी तरह जल विहीन हो चुका है. यहां की बड़ी आबादी उसरी नदी पर निर्भर है. पशु-पक्षी के लिए भी जल का एकमात्र नदी ही साधन है.

यहां से फैक्ट्री को पानी दिया जाएगा तो स्थानीय समस्या और भी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि यहां पर दो दर्जन से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हैं. इन फैक्ट्रियों के प्रबंधनों के द्वारा जलाशय-डैम बनाने का प्रयास नहीं किया गया. फैक्ट्री के लोग सिर्फ भूगर्भ जल और उसरी नदी का दोहन कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस मामले पर प्रशासन और सरकार द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे.