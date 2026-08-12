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रुद्रप्रयाग: बेलनी पुल के पुनर्निर्माण पर भड़का आक्रोश, सड़क पर उतरे व्यापारी और स्थानीय लोग, जानें कारण

बेलनी पुल के पुनर्निर्माण पर भड़का आक्रोश ( PHOTO-ETV Bharat )