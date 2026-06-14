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दुमका में रसोई गैस सिलेंडर चोरी कर भाग रहे तीन युवकों को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले

दुमका में रसोई गैस सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है.

Locals caught youths who fleeing after stealing cylinder in Dumka
दुमका पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 11:31 PM IST

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दुमकाः जिला पुलिस ने रविवार को रसोई गैस सिलेंडर चोरी के आरोप में तीन युवकों को पकड़ा. उनकी निशानदेही पर चोरी का सिलेंडर खरीदने वाले एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है.

क्या है पूरा मामला

दुमका नगर थाना क्षेत्र के दुधानी कुरुवा के इलाके के लोगों ने रविवार को टावर चौंक स्थित कुसुम गैस एजेंसी के सामने से डिलीवरी वाहन से सिलेंडर चोरी कर भाग रहे कुरुवा गांव निवासी तीन शातिर चोरों को धर दबोचा. लोगों ने पहले उसके हाथ बांध दिए और तीनों की थोड़ी बहुत पिटाई भी की. वहां से पुलिस को भी सूचित किया गया तब नगर थाना की पुलिस तीनों को साथ ले आई.

चोरी का सिलेंडर खरीदने वाला भी गिरफ्तार

गिरफ्तार तीनों युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सिलेंडर खरीदने वाले कुमारपाड़ा के दुकानदार भैरव सिंह को भी पकड़ा है. चारों पर मामला दर्ज कर रविवार देर शाम को जेल भी भेज दिया गया है.

इंडेन एजेंसी के संचालक राजू भगत ने बताया कि उनका कर्मी हरिहर मंडल रोज की तरह सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए गाड़ी लेकर निकल रहा था. इस बीच वह दुकान के अंदर रसीद लेने गया, तभी तीन युवक गाड़ी से एक सिलेंडर उठाकर भाग गए. लोगों ने तीनों की भागते हुए तस्वीर ले ली.

पूछताछ करने पर पता चला कि ये कुरुवा के रहने वाले कुणाल राणा, धनेश्वर मुर्मू और विष्णु प्रसाद साह तीनों शातिर चोर हैं. इसके पहले गांव के लोगों का भी सिलेंडर चोरी हो चुका है इसलिए सभी ग्रामीण पहले से आक्रोशित थे, गांव के लोगों ने तीनों काे पकड़कर लिया.

ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले

इस घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना प्रभारी अशोक राम टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों को थाना लेकर आ गयी. पूछताछ में आरोपी कुणाल ने बताया कि वह कई बार साथियों की मदद से सिलेंडर चोरी कर दुकानदार भैरव सिंह को बेच चुका है.

ये मामला सामने आने के बाद भैरव ने चोरी किया हुआ सिलेंडर वाहन मालिक को वापस कर मामले को रफादफा करने का प्रयास किया पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसे जेल भेज दिया. इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी अशोक राम ने बताया कि तीन सिलेंडर चोर गिरफ्तार हुए हैं और उनकी निशानदेही पर एक खरीदार भी पकड़ा गया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जारी है.

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