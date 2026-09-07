रांची में 35 रुपये किलो प्याज खरीदना चाहते हैं तो पहुंचें इन जगहों पर, केंद्र सरकार की पहल पर NCCF ने की है व्यवस्था
रांची में लोगों को 35 रुपये किलो के हिसाब से प्याज मिल रहा है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 7, 2026 at 2:38 PM IST
रांची: खुदरा बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCCF की ओर से रांची में रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू की गई है. बाजार में जहां प्याज करीब 60 से 70 प्रति किलो बिक रहा है.
वहीं एनसीसीएफ आम उपभोक्ताओं को 35 प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध करा रहा है. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बाजार की तुलना में कम कीमत पर प्याज उपलब्ध कराना और बढ़ी हुई खुदरा कीमतों से राहत देना है.
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
रांची में एनसीसीएफ के शाखा प्रबंधक प्रिंस कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकारी दर पर प्याज बेचने की शुरुआत 6 सितंबर को की गई है, लेकिन आज 7 सितंबर से इसका दायरा और बढ़ाया गया है. उन्होंने बताया कि जब भी प्याज की कीमत अप्रत्याशित रूप से बढ़ती है तो केंद्र सरकार की पहल पर एनसीसीएफ सरकारी दर पर बेचने की प्रक्रिया शुरू करता है.
रांची में किशोरगंज के पास बड़ी संख्या में आम लोग सस्ते दर पर प्याज खरीदते नजर आए. उपभोक्ताओं ने केंद्र सरकार के इस पहल की तारीफ की. रांची में आज एनसीसीएफ की ओर से 10 स्थानों पर मोबाइल वैन के जरिए प्याज की बिक्री की जा रही है.
एक उपभोक्ता को अधिकतम 2 किलो प्याज
एनसीसीएफ की इस व्यवस्था के तहत एक उपभोक्ता को अधिकतम 2 किलो प्याज दिया जा रहा है. एक व्यक्ति को 35 प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलो प्याज मिल सकेगा. मोबाइल वैन के जरिए अलग-अलग इलाकों में बिक्री की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक सस्ती दर पर प्याज पहुंचायी जा सके.
रांची के इन 10 जगहों पर मिल रही है प्याज
आज सरकारी दर पर ब्याज की बिक्री के लिए चुटिया एरिया, कोकर, कुसई कॉलोनी, हिनू चौक, धुर्वा में सेक्टर-1, पंडरा में रवि स्टील के पास, बजरा, जतरा टांड़-पिस्का मोड़, रातू रोड और अपर बाजार में बड़ा तालाब के पास गाड़ी लगाई गई है. यदि आप भी खुदरा बाजार में प्याज की बढ़ी कीमतों से राहत पाना चाहते हैं, तो इन स्थानों पर पहुंचकर 35 प्रति किलो की दर से प्याज खरीद सकते हैं, हालांकि, एक उपभोक्ता को अधिकतम 2 किलो प्याज ही उपलब्ध कराया जा रहा है.
मोबाइल वैन से दूसरे जिलों तक भी पहुंचाने की तैयारी
एनसीसीएफ की ओर से शुरू की गई यह पहल फिलहाल रांची से शुरू हुई है, आने वाले दिनों में मोबाइल वैन के जरिए झारखंड के दूसरे जिलों तक भी इस सुविधा का विस्तार किए जाने की तैयारी है. एनसीसीएफ की कोशिश है कि उपभोक्ताओं को उचित दर पर प्याज उपलब्ध कराया जाए और बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिले.
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