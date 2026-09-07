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रांची में 35 रुपये किलो प्याज खरीदना चाहते हैं तो पहुंचें इन जगहों पर, केंद्र सरकार की पहल पर NCCF ने की है व्यवस्था

मोबाइल वैन से प्याज खरीदते लोग ( Etv Bharat )