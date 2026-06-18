गोड्डा में अपराधियों ने मुखिया पर चलाई गोली, आक्रोशित लोगों ने बंद कराया बाजार
गोड्डा में मुखिया अनुपम भगत पर गोली चलने के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया.
Published : June 18, 2026 at 5:20 PM IST
गोड्डा: जिले के पोड़ैयाहाट में मुखिया के ऊपर गोली चलने से सनसनी फैल गई. हालांकि घटना में मुखिया बाल बाल बचे गए. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर बाजार बंद करवाया. जानकारी के मुताबिक, पोड़ैयाहाट के बंगाली बगीचा में अज्ञात हमलावरों ने मुखिया अनुपम भगत उर्फ लड्डू भगत पर गोली चला दी, जिसमें उसकी जान बाल बाल बची. जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर फायरिंग का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की.
हिरासत में एक आरोपी: एसपी
लोगों ने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. इधर घटना के बाद अफरा तफरी की स्थिति बनी रही. इस पूरे मामले पर एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. छापेमारी की जा रही है और जल्द सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.
इधर, गोली चलने की घटना के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है. इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी शख्स स्थानीय विधायक प्रदीप यादव से संरक्षण प्राप्त है.
वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से कहा है कि घटना में शामिल लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है? जांच जरूरी है.
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