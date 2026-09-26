साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, दो लोगों को छुड़ाकर ले गए

साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, दो लोगों को छुड़ाकर ले गए
मौके पर मौजूद परिवार की ओर से पुलिस पर मारपीट व तोड़फोड़ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
Published : September 26, 2026 at 10:10 AM IST
खैरथल : जिले के किशनगढ़ बास के ओदरा गांव में साइबर ठगी के मामले में मोबाइल लोकेशन की जांच करने पहुंची डीएसटी और साइबर सेल की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया. साथ ही टीम की पकड़ में से दो आरोपियों को छुड़ाकर और दो मोबाइल छीन कर ले गए. मामले की सूचना लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. मामले में किशनगढ़ बास थाने में राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
मोबाइल लोकेशन के आधार पर पहुंची थी टीम : डीएसटी प्रभारी सीआई गौरव ने बताया कि साइबर ठगी से जुड़े मोबाइल की लोकेशन के आधार पर डीएसटी, साइबर सेल खैरथल और किशनगढ़ बास थाना पुलिस की टीम गांव ओदरा के धन्नो के बास पहुंची थी. यहां टीम को दो युवक मिले. पुलिसकर्मी मोबाइल के संबंध में दोनों से पूछताछ कर रहे थे. इसी दौरान युवकों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास से करीब 20-25 महिला-पुरुष मौके पर पहुंच गए.
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भीड़ ने अचानक से बोला हमला : पुलिस के मुताबिक भीड़ ने अचानक टीम को घेर लिया और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान भीड़ दोनों संदिग्ध युवकों को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर ले गई. आरोप है कि युवकों से जब्त किए गए दो मोबाइल फोन भी छीन लिए गए. पुलिसकर्मी किसी तरह मौके से निकलकर थाने पहुंचे.
ग्रामीणों ने लगाए मारपीट व तोड़फोड़ के आरोप : दूसरी ओर मौके पर मौजूद परिवार की ओर से पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि वे सुबह खेतों में काम कर रहे थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर कुछ लोग पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी. परिवार ने महिलाओं से अभद्रता करने और घर में घुसकर सामान तोड़ने का भी आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.