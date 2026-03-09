बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मारपीट का आरोप, सहमति के बाद धरना समाप्त
पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को बासनी थाने में बुलाकर बातचीत करवाई, जिसके बाद सहमति बनी और धरना समाप्त हुआ.
जोधपुर : बासनी स्थित शहर के निजी अस्पताल में रविवार देर रात को परिचित की मौत पर पहुंचे बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. अस्पताल के बाहर रात को लोगों ने धरना शुरू कर दिया. बासनी थाना पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची. थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि अभी किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी है.
सुखराम की उपचार के दौरान मृत्यु होने पर देवेंद्र बुडिया रविवार रात करीब 1 बजे वहां गए थे. मृतक का बिल बकाया था. हॉस्पिटल की ओर से बकाया मांगा गया था, जिसको लेकर बहस हुई. अस्पताल की इमरजेंसी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह चिकित्सा कर्मी से बात कर रहे हैं. इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया. अस्पताल के कर्मचारी भी नाराज हो गए. दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हुई, जिसके बाद धरना शुरू हो गया.
धरना और वार्ता का बाद हुई सहमति : देवेंद्र बिश्नोई ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज की मौत के बाद भी बिल के लिए शव को रोके रखा. इस दौरान अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज को लोग एकत्र हो गए. एडीसीपी रोशन मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों को बासनी थाने में बुलाकर बातचीत करवाई, जिसके बाद सहमति बनी और धरना समाप्त करने की घोषणा की गई. अस्पताल ने बकाया बिल छोड़ दिया है. अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. बख्तावर ने बताया कि दोनों पक्ष सहमत हैं. धरना समाप्त किया जा रहा है.