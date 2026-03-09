ETV Bharat / state

बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मारपीट का आरोप, सहमति के बाद धरना समाप्त

जोधपुर : बासनी स्थित शहर के निजी अस्पताल में रविवार देर रात को परिचित की मौत पर पहुंचे बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. अस्पताल के बाहर रात को लोगों ने धरना शुरू कर दिया. बासनी थाना पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची. थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि अभी किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी है.

सुखराम की उपचार के दौरान मृत्यु होने पर देवेंद्र बुडिया रविवार रात करीब 1 बजे वहां गए थे. मृतक का बिल बकाया था. हॉस्पिटल की ओर से बकाया मांगा गया था, जिसको लेकर बहस हुई. अस्पताल की इमरजेंसी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह चिकित्सा कर्मी से बात कर रहे हैं. इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया. अस्पताल के कर्मचारी भी नाराज हो गए. दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हुई, जिसके बाद धरना शुरू हो गया.