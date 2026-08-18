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पलामू में खत्म हुआ नक्सलियों के आतंक का दौर! अपनी समस्या को लेकर थाने पहुंच रहे ग्रामीण

पलामू जिले में नक्सल का प्रभाव कम होने के बाद अब ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं.

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कपिल चौधरी, एसपी, पलामू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 6:19 PM IST

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पलामू: झारखंड में नक्सल के कमजोर होने के बाद पुलिसिंग का तरीका बदल रहा है. कभी ग्रामीण पुलिस को देखकर भाग जाते थे लेकिन अब वह दौर बदल गया है. अब ग्रामीण बेहिचक पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को उनके सामने रख रहे हैं.

ग्रामीणों के संपर्क में पुलिस विभाग

पुलिस के जूनियर से लेकर सीनियर अधिकारी ग्रामीणों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं. पलामू का इलाका पांच दशक तक नक्सल हिंसा की चपेट में रहा है. 2024 में केंद्र सरकार ने पलामू को नक्सल मुक्त घोषित किया है.

पलामू में खत्म हुआ नक्सलियों का डर (Etv Bharat)

समस्या को लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं ग्रामीण

दरअसल, नक्सल खौफ की वजह से स्थानीय लोग पुलिस के पास नहीं जाते थे और शिकायत भी नहीं करते थे लेकिन बदले हालात में ग्रामीण कई किलोमीटर का सफर तय करके आईजी, डीआईजी, एसपी से मुलाकात कर रहे हैं, बदले हुए हालात में पलामू पुलिस ने भी अपने तरीके को चेंज किया है.

थाना स्तर पर समस्या के समाधान के लिए बनाई रणनीति

पलामू पुलिस ने थाना स्तर पर आम ग्रामीण और लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए नई रणनीति बनाई है. पलामू के सभी थाना प्रभारियों की आम लोगों से मुलाकात का समय निर्धारित किया गया है. सभी थाना प्रभारी सुबह 11:00 बजे से लेकर 2:00 बजे तक मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे.

पलामू में अपराध की हुई समीक्षा बैठक

सभी थाना प्रभारी को प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य करना है. पलामू में 27 प्रशासनिक थाने हैं, जहां लोग अपनी शिकायत एवं समस्या लेकर पहुंचते हैं. हाल के दिनों में पलामू में अपराध की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आम लोगों के हालात को समझते हुए यह निर्णय लिया गया है.

पलामू के कई ऐसे नक्सल प्रभावित गांव हैं, जिन्हें पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए 90 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय करना पड़ता है.

पलामू की आम जनता की समस्या के समाधान के लिए पहल की जा रही है. सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि सुबह 11:00 से दोपहर 2:00 तक में अपने थाने में बैठे और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुने. थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय में दूसरे कार्यों की जगह आम लोगों से मुलाकात को प्राथमिकता दें: कपिल चौधरी, एसपी

थानों में तेजी से बढ़े हैं शिकायत के मामले

पलामू में नक्सल का दौर कमजोर होने के बाद एफआईआर और शिकायत के आंकड़ों में तेजी आई है. नक्सल के प्रभाव वाले दौर में पलामू के मनातू थाना जैसे इलाके में एक साल में 40 से 45 एफआईआर दर्ज होती थी लेकिन अब यह आंकड़ा 70 से बढ़कर ज्यादा हो गया है.

शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे ग्रामीण

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक थानों का गठन हुआ है. नक्सलियों के दौर में पलामू में पिपरा, पिपराटांड़, नावाबाजार, पांडु, उंटारी रोड, सतबरवा, रामगढ़, तरहसी, नावाजयपुर, नौडीहा बाजार थाना का गठन हुआ है. इन थानों से नक्सल अभियान संचालित हुए हैं, अब इन थानों में बड़ी संख्या में लोग शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं. उस दौर में पुलिस के पास शिकायत करने वाले और थाना में जाने वाले लोगों को नक्सली सजा देते थे जबकि पुलिस के जाने के बाद ग्रामीण गांव छोड़ कर चले जाते थे.

जिले के हुसैनाबाद के महुदंड के रहने वाले ग्रामीण सुरेश ने बताया कि नक्सलियों के दौर में बहुत दबाव था, वह डर के साए में रह रहे थे लेकिन अब ऐसा नहीं है. ग्रामीण बेहिचक पुलिस के पास जा रहे हैं और अपनी शिकायत को रख रहे हैं, लोगों का पुलिस पर भरोसा भी बढ़ा है.

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