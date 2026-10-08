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दंतेवाड़ा में नवरात्रि व्यवस्था पर व्यापारी नाराज, सड़क के बीच दुकान के लिए जगह देने पर जताई आपत्ति, दीपक बैज से भी मिले

तेवाड़ा में नवरात्रि व्यवस्था पर व्यापारी नाराज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा: दंतेश्वरी मंदिर में नवरात्रि की तैयारी के बीच दुकान आवंटन को लेकर विवाद की स्थिति सामने आई है. पूजा सामग्री बेचने वाली व्यापारी दुकान आवंटन की जगह को लेकर नाराज हैं. अव्यवस्था को लेकर कई महिला दुकानदार समेत व्यापारी प्रशासनिक स्तर से लेकर स्थानीय विधायक तक भी पहुंच गए.

सड़क के बीच दुकान के लिए जगह देने पर जताई आपत्ति, दीपक बैज से भी मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सड़क के बीच जगह देने से नाराज दरअसल, व्यापारियों का कहना है कि इस बार उन्हें थाने के सामने बनी सड़क के बीचों-बीच दुकान लगाने के लिए स्थान आवंटित किया जा रहा है. जबकि इससे पहले तक उन्हें दोनों किनारे जगह दी जाती थी. व्यापारियों के अनुसार सड़क को तीन हिस्सों में बांटकर एक ओर वीआईपी रोड की व्यवस्था, बीच में व्यापारियों की दुकानें और दूसरी ओर भी दुकान लगेगी. इससे व्यापारियों को दुकान लगाने और व्यवसाय करने में परेशानी होने की आशंका है.