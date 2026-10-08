दंतेवाड़ा में नवरात्रि व्यवस्था पर व्यापारी नाराज, सड़क के बीच दुकान के लिए जगह देने पर जताई आपत्ति, दीपक बैज से भी मिले
मां दंतेश्वरी धाम में नवरात्रि को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हो रही तैयारी, पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार बोले- व्यवस्था सही नहीं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 5:38 PM IST
दंतेवाड़ा: दंतेश्वरी मंदिर में नवरात्रि की तैयारी के बीच दुकान आवंटन को लेकर विवाद की स्थिति सामने आई है. पूजा सामग्री बेचने वाली व्यापारी दुकान आवंटन की जगह को लेकर नाराज हैं. अव्यवस्था को लेकर कई महिला दुकानदार समेत व्यापारी प्रशासनिक स्तर से लेकर स्थानीय विधायक तक भी पहुंच गए.
सड़क के बीच जगह देने से नाराज
दरअसल, व्यापारियों का कहना है कि इस बार उन्हें थाने के सामने बनी सड़क के बीचों-बीच दुकान लगाने के लिए स्थान आवंटित किया जा रहा है. जबकि इससे पहले तक उन्हें दोनों किनारे जगह दी जाती थी. व्यापारियों के अनुसार सड़क को तीन हिस्सों में बांटकर एक ओर वीआईपी रोड की व्यवस्था, बीच में व्यापारियों की दुकानें और दूसरी ओर भी दुकान लगेगी. इससे व्यापारियों को दुकान लगाने और व्यवसाय करने में परेशानी होने की आशंका है.
दीपक बैज के पास भी पहुंचे व्यापारी
व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर तहसीलदार और एसडीएम के समक्ष भी अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है. इसके बाद व्यापारियों ने स्थानीय विधायक के समक्ष भी अपनी समस्या रखी, लेकिन समाधान नहीं होने पर उन्होंने दीपक बैज समेत कई कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई.
हम लोग रोड पर जगह नहीं लेना चाहते, पहले जैसी व्यवस्था थी वैसी ही होनी चाहिए- महिला दुकानदार
हम हर साल नाली किनारे दुकान लगाते हैं, मैं 25 साल से नारियल दुकान लगा रही हूं लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ. इस बार रोड के बीच में जगह दे रहे हैं जो सही नहीं है- महिला दुकानदार
तूलिका कर्मा समेत कई नेताओं ने दिया आश्वासन
बताया गया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के एकदिवसीय प्रवास के दौरान व्यापारियों ने उनसे मुलाकात कर दुकान आवंटन एवं व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया. व्यापारियों ने मांग की कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात व्यवस्था और व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए दुकान आवंटन की व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किया जाए.
व्यापारियों ने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शकील रिजवी व महिला मोर्चा अध्यक्ष तूलिका कर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं. शकील रिजवी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा और जल्द समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा.
आवागमन में भी होगी परेशानी
व्यापारियों का कहना है कि वे नवरात्र पर्व के दौरान प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुकान आवंटन ऐसी जगह किया जाए, जहां व्यापार के साथ-साथ श्रद्धालुओं और आम लोगों के आवागमन में भी परेशानी न हो.