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जयपुर: सोडाला में JDA कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन, न्यू सांगानेर रोड पर तीसरे दिन भी रहा हंगामा

न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए कार्रवाई के विरोध में स्थानीय व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सोडाला में जेडीए की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों और महिलाओं का विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा. प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सड़क पर विरोध जताया और जेडीए के नाम से अर्थी निकालकर आक्रोश जाहिर किया. सोडाला तिराहे से गुर्जर की थड़ी तक 160 फीट सड़क चौड़ी करने के लिए कार्रवाई पिछले तीन दिनों से चल रही है. जद में 200 से ज्यादा मकान-दुकानें आने की बात है. महिलाएं और व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. सोडाला और न्यू सांगानेर रोड पर यातायात प्रभावित हुआ. लोगों का कहना है कि त्योहारों पर घर-दुकान तोड़ने से कई परिवारों पर संकट आएगा. स्थानीय व्यापारियों ने दिवाली तक की मोहलत देने की भी मांग की है.

न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल महामंत्री पंकज शर्मा ने बताया कि विरोध डिमार्केशन को लेकर भी है. व्यापारी नहीं समझ पा रहे कि सड़क चौड़ीकरण का आधार क्या है. चौड़ीकरण की कार्रवाई के बीच विवेक विहार और श्याम नगर मेट्रो स्टेशन परिसरों को लेकर भी स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं. इन मेट्रो स्टेशन परिसरों को छोड़ दिया गया, जबकि आसपास के ढांचों को हटाने की तैयारी चल रही है. ऐसी कार्रवाई से जेडीए की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं