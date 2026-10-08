जयपुर: सोडाला में JDA कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन, न्यू सांगानेर रोड पर तीसरे दिन भी रहा हंगामा
न्यू सांगानेर रोड के व्यापारी इस बात से भी परेशान है कि रोड़ चौड़ीकरण का आधार क्या है? इसका डिमार्केशन कहां से किया गया है?
Published : October 8, 2026 at 5:10 PM IST
जयपुर: सोडाला में जेडीए की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों और महिलाओं का विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा. प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सड़क पर विरोध जताया और जेडीए के नाम से अर्थी निकालकर आक्रोश जाहिर किया. सोडाला तिराहे से गुर्जर की थड़ी तक 160 फीट सड़क चौड़ी करने के लिए कार्रवाई पिछले तीन दिनों से चल रही है. जद में 200 से ज्यादा मकान-दुकानें आने की बात है. महिलाएं और व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. सोडाला और न्यू सांगानेर रोड पर यातायात प्रभावित हुआ. लोगों का कहना है कि त्योहारों पर घर-दुकान तोड़ने से कई परिवारों पर संकट आएगा. स्थानीय व्यापारियों ने दिवाली तक की मोहलत देने की भी मांग की है.
न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल महामंत्री पंकज शर्मा ने बताया कि विरोध डिमार्केशन को लेकर भी है. व्यापारी नहीं समझ पा रहे कि सड़क चौड़ीकरण का आधार क्या है. चौड़ीकरण की कार्रवाई के बीच विवेक विहार और श्याम नगर मेट्रो स्टेशन परिसरों को लेकर भी स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं. इन मेट्रो स्टेशन परिसरों को छोड़ दिया गया, जबकि आसपास के ढांचों को हटाने की तैयारी चल रही है. ऐसी कार्रवाई से जेडीए की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं
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उन्होंने बताया कि कब्जे हटाने की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोग सुबह से ही सड़क पर जमा होने लग गए. इनमें महिलाएं भी शामिल थी. प्रदर्शनकारियों ने जेडीए के नाम बनाई गई अर्थी निकाली. प्रदर्शन के चलते सोडाला और न्यू सांगानेर रोड पर यातायात भी प्रभावित हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों के समय उनके घर और दुकानें तोड़ने की कार्रवाई से कई परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई रोकने की मांग की.
700 मीटर हिस्से से हटाया जा चुका अतिक्रमण: जेडीए के प्रवर्तन शाखा में पुलिस उपाधीक्षक इस्लाम खान ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर डिमार्केशन किया गया, नोटिस दिए गए, पीटी सर्वे भी करवाया गया. यहां 210 नोटिस दिए गए हैं, इसमें मकान, दुकान, शोरूम, दीवारें, रैंप सभी तरह के अतिक्रमण शामिल हैं, जिन्हें हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. JDA ने 5 अक्टूबर से न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी. पहले चरण में सड़क के दोनों ओर करीब 700 मीटर हिस्से से अतिक्रमण हटाया गया. अब शेष करीब 1.7 किलोमीटर हिस्से में कार्रवाई की तैयारी है. हालांकि JDA के अनुसार अभी नगर निगम से जुड़ी 124 आपत्तियां लंबित हैं. इनमें करीब 100 आपत्तियां नगर निगम के क्षेत्राधिकार से संबंधित बताई जा रही हैं. JDA ने इन आपत्तियों के निस्तारण के लिए हाईकोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा है. मामले में करीब दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होनी है. इसके बावजूद JDA ने 9 अक्टूबर से आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. इससे पहले JDA ने 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में कार्रवाई की पालना रिपोर्ट भी पेश की थी. दूसरी ओर नगर निगम सिविल लाइन्स जोन के उपायुक्त मनोहर लाल जाट का कहना है कि जानकारी में आने के बाद टीम बनाई है. इसके अलावा दस्तावेजों का भी मिलान किया जा रहा है. अशोक नगर में निगम की ओर से कुछ पट्टे जारी किए गए हैं. संख्या टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही दे सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापारियों को नहीं मिली राहत: न्यू सांगानेर रोड के प्रभावित व्यापारियों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यापारियों की याचिका खारिज कर दी. इसके बाद JDA की कार्रवाई का रास्ता साफ माना जा रहा है. चौड़ीकरण की कार्रवाई के बीच विवेक विहार और श्याम नगर मेट्रो स्टेशन परिसरों को लेकर भी स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि एक ही रोड एलाइनमेंट पर स्थित इन मेट्रो ढांचों को कार्रवाई से अलग रखा गया है, जबकि निजी संपत्तियों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि JDA की ओर से पहले डिवाइडर को सड़क का मध्य बिंदु मानकर दोनों तरफ समान रूप से कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन मौके पर निशान लगाते समय गूगल कोऑर्डिनेट के आधार पर सड़क की चौड़ाई अलग-अलग तरीके से मापी गई. इससे एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम हिस्से में लाल निशान लगाए गए हैं.
वैध पट्टों के बावजूद अतिक्रमण का आरोप लगाने पर नाराजगी: व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके पास वर्षों पुराने पट्टे और दस्तावेज हैं, इसके बावजूद उनकी संपत्तियों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जा रहा है. त्योहारों से पहले कार्रवाई होने की आशंका को लेकर लोगों में नाराजगी है. प्रभावित व्यापारियों का कहना है कि कार्रवाई हुई तो कई परिवारों के सामने रोजगार और घर का संकट खड़ा हो सकता है. स्थानीय निवासी मनोज कुमावत ने कहा, 'हमें JDA में दूसरा नक्शा दिखाया गया था. जब टीम निशान लगाने आई तो अलग निशान लगाए गए. हमारे सालों पुराने प्रतिष्ठानों को अतिक्रमण बताया जा रहा है. JDA की कार्रवाई हुई तो हम सड़क पर आ जाएंगे.' दूसरी ओर संजय शर्मा ने कहा, 'JDA कोर्ट में झूठ बोल रहा है. JDA में हमारी नहीं सुनी जा रही है. आपत्ति के बाद क्या निस्तारण हुआ, यह कोई बताने को तैयार नहीं है. उनके पास 1979 का सोसायटी पट्टा है.' स्थानीय निवासी और व्यापारी अपने दस्तावेजों और आपत्तियों के आधार पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं.
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दिवाली तक की मोहलत दे जेडीए: व्यापारी विजय मोदी ने कहा कि वह दीपावली तक की मोहलत मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि आनन फानन में कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है. स्थानीय महिला पूनम शर्मा ने कहा कि अब जेडीए की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी. स्थानीय निवासी अर्चना बालोदिया का कहना है कि सिर्फ 6 दिन के नोटिस पर कार्रवाई की जा रही है. जयपुर विकास प्राधिकरण की दमनात्मक करवाई है. अब इस मामले में उन्हें जनप्रतिनिधियों का भी साथ नहीं मिल रहा है. एक और महिला बलजीत कौर का कहना है कि किसी भी राज्य में छोटे नोटिस पर इस तरह से कार्रवाई नहीं की जाती उन्हें बेघर करने की प्लानिंग है ना उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही दुकान के बदले दुकान दी जा रही थी.