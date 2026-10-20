ETV Bharat / state

85 सालों से स्थानीय डॉक्टर, इंजीनियर और छात्र जीवंत कर रहे रामलीला

परंपराओं को जीवित रखने के लिए पेशेवर कलाकार होना जरूरी नहीं ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: भगवान श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने के लिए बरेली के सुभाषनगर में पिछले 85 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है. इस रामलीला की खासियत यह है कि यहां रामायण के पात्रों को निभाने वाले कलाकार पेशेवर कलाकार नहीं, बल्कि शहर के स्थानीय लोग हैं. इनमें सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर और छात्र तक शामिल हैं.

रामायण के प्रसंगों को करते हैं जीवंत (Video Credit: ETV Bharat) रामायण के प्रसंगों को करते हैं जीवंत: अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच यह कलाकार समय निकालकर रामायण के प्रसंगों को जीवंत करते हैं और भारतीय संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. सुभाषनगर रामलीला सभा के 85वें वार्षिकोत्सव में कलाकारों का उत्साह देखते ही बनता है. राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सहित विभिन्न पात्रों का अभिनय स्थानीय कलाकार ही करते हैं. खास बात यह है कि मंचन के लिए बाहर से कलाकार नहीं बुलाए जाते. सभी कलाकार नियमित अभ्यास और मेहनत से अपने किरदारों को प्रभावी बनाते हैं.

