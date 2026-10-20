85 सालों से स्थानीय डॉक्टर, इंजीनियर और छात्र जीवंत कर रहे रामलीला
पढ़िए संवाददाता भीम मनोहर की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:50 PM IST
बरेली: भगवान श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने के लिए बरेली के सुभाषनगर में पिछले 85 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है. इस रामलीला की खासियत यह है कि यहां रामायण के पात्रों को निभाने वाले कलाकार पेशेवर कलाकार नहीं, बल्कि शहर के स्थानीय लोग हैं. इनमें सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर और छात्र तक शामिल हैं.
रामायण के प्रसंगों को करते हैं जीवंत: अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच यह कलाकार समय निकालकर रामायण के प्रसंगों को जीवंत करते हैं और भारतीय संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. सुभाषनगर रामलीला सभा के 85वें वार्षिकोत्सव में कलाकारों का उत्साह देखते ही बनता है. राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सहित विभिन्न पात्रों का अभिनय स्थानीय कलाकार ही करते हैं. खास बात यह है कि मंचन के लिए बाहर से कलाकार नहीं बुलाए जाते. सभी कलाकार नियमित अभ्यास और मेहनत से अपने किरदारों को प्रभावी बनाते हैं.
30 वर्षों से रामलीला से जुड़े हैं: हनुमान जी की भूमिका निभा रहे नितिन जौहरी वर्ष 2013 से इस किरदार का मंचन कर रहे हैं. वह एक कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं और पिछले 30 वर्षों से रामलीला से जुड़े हैं. उनके मुताबिक, यहां छात्र, नौकरीपेशा लोग, इंजीनियर, पीएचडी धारक, डॉक्टर और प्रोफेसर तक अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर मंचन में हिस्सा लेते हैं. कई कलाकार छुट्टियों में भी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं.
समय निकालना और पूरी व्यवस्था संभालना प्रभु श्रीराम की कृपा से ही संभव होता है. रामचरितमानस की चौपाई का भाव भी यही है कि जिन पर प्रभु श्रीराम की कृपा होती है, उन पर सबकी कृपा बनी रहती है.- नितिन जौहरी, रामलीला में हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले
देव चौरसिया निभा रहे लक्ष्मण का किरदार: बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र देव चौरसिया पिछले दो वर्षों से लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. वह करीब 10 से 11 वर्षों से रामलीला से जुड़े हैं. इससे पहले वह शत्रुघ्न और सेना के पात्र का अभिनय कर चुके हैं. देव बताते हैं कि रामलीला से उनका दिल का रिश्ता है और मंचन करके उन्हें बेहद खुशी मिलती है.
भगवान श्रीराम की भूमिका में कौन: रामलीला में भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे सिद्धांत श्रोत्रिय वर्ष 2023 से इस किरदार का अभिनय कर रहे हैं. यह उनका चौथा वर्ष है. वह विद्यार्थी होने के साथ भजन गायक भी हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं. सिद्धांत का कहना है कि भगवान श्रीराम का जीवन सादगी और शालीनता का प्रतीक है. सभी को सादा जीवन जीते हुए उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए. उनके मुताबिक श्रीराम जैसा बनना भले ही संभव न हो, लेकिन उनके दिखाए मार्ग पर चलकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारा जा सकता है.
सुभाषनगर की यह रामलीला साबित करती है कि संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए पेशेवर कलाकार होना जरूरी नहीं है. आस्था, समर्पण और सामूहिक प्रयास से स्थानीय कलाकार 85 वर्षों से इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. रामायण के प्रसंगों के जरिए यह आयोजन समाज को सत्य, मर्यादा और बुराई के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दे रहा है.
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