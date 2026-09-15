ETV Bharat / state

अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में रांची में जबरदस्त हंगामा, लोगों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे

अतिक्रमण तोड़ती हुई जेसीबी मशीन ( Etv Bharat )