अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में रांची में जबरदस्त हंगामा, लोगों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे
रांची नगर निगम और एचईसी की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 15, 2026 at 2:30 PM IST
रांची: राजधानी रांची में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. सैटेलाइट चौक से लेकर राजद कार्यालय तक रांची नगर निगम और एचईसी की जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. कार्रवाई के दौरान एक दर्जन से अधिक घरों को तोड़े जाने के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध होने लगा.
JCB को घेरा, मशीन पर चढ़े लोग
लोगों का आरोप था कि बिना उनकी समस्याओं का उचित समाधान किए उनके घरों को तोड़ा जा रहा है. घर टूटते देख कई परिवार अपने सामान को बचाने में जुट गए. सड़क किनारे बिखरे घरेलू सामान के बीच लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाते नजर आए. इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने जेसीबी को चारों तरफ से घेर लिया. स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब कुछ लोग जेसीबी पर ही चढ़ गए और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे.
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को नीचे उतारने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर कहासुनी और तनातनी हुई. पुलिस लगातार लोगों को समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन घर टूटने से नाराज लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे. बड़ी संख्या में लोगों के सड़क पर जमा होने के कारण मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही.
बाईपास रोड पर जमकर हंगामा, लगा लंबा जाम
अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों के सड़क पर उतरने का असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा. सैटेलाइट चौक से राजद कार्यालय की ओर जाने वाली बाईपास सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसके कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. लोगों ने सड़क पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की. काफी देर तक सड़क पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन चलता रहा. यातायात को सामान्य कराने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी.
विधायक नवीन जायसवाल ने बरसात में घर तोड़ने का किया विरोध
मामले की जानकारी मिलने के बाद हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बारिश के मौसम में लोगों के घर तोड़े जाने का विरोध किया. विधायक ने बताया कि कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों की स्थिति और उनकी समस्याओं को देखा जाना चाहिए. उन्होंने बरसात के बीच लोगों को बेघर किए जाने पर सवाल उठाया और कार्रवाई के तरीके का विरोध किया. भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं.
पार्षद नीलम गुप्ता भी विरोध में उतरीं
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय पार्षद नीलम गुप्ता भी सड़क पर उतर आई. उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रभावित परिवारों के पक्ष में आवाज उठाई. इस दौरान महिला पुलिस बल के साथ उनकी और दूसरी महिलाओं की तीखी कहासुनी भी हुई. नीलम गुप्ता ने आरोप लगाया कि गरीब और कमजोर लोगों के मकानों को हटाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि विकास के नाम पर कार्रवाई की जा रही है तो प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उनके रहने की व्यवस्था पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए.
'फाइव स्टार होटल के लिए गरीबों के घर तोड़े जा रहे'
पार्षद नीलम गुप्ता ने आरोप लगाया कि गरीब लोगों के मकानों को हटाने के पीछे फाइव स्टार होटल बनाए जाने की योजना है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को उजाड़कर विकास का दावा करना उचित नहीं है. हालांकि, फाइव स्टार होटल बनाए जाने के आरोप की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.
उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 'मंईयां सम्मान' की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं और गरीब परिवारों के घर तोड़े जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के घर कार्रवाई में टूटे हैं, उनके सामने रहने और सामान सुरक्षित रखने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.
सामान बचाने में जुटे रहे प्रभावित परिवार
कार्रवाई के दौरान जिन घरों को तोड़ा गया, वहां रहने वाले परिवार अपने सामान को सुरक्षित करने में जुटे रहे. किसी ने घरेलू सामान सड़क किनारे रखा तो कोई टूटे मकान से जरूरी सामान निकालता नजर आया. घर टूटने के बाद प्रभावित परिवारों के सामने तत्काल रहने की समस्या भी खड़ी हो गई.
स्थानीय लोगों का कहना था कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं और अचानक इस तरह की कार्रवाई से उनके सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है. लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई पर पुनर्विचार करने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की.
मौके पर पुलिस बल तैनात
विरोध और भारी हंगामे के बीच मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस अधिकारी लगातार लोगों को समझाने और सड़क खाली कराने का प्रयास करते रहे. स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल भी मौके पर बुलाया गया. फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और उसके विरोध को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है.
जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान
नगर प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है. जिला प्रशासन ने रांची नगर निगम से एचईसी क्षेत्र की जमीन से अतिक्रमण हटाने में सहयोग मांगा था. नगर निगम ने अभियान के लिए केवल जरूरी इक्विपमेंट उपलब्ध कराया है. एचईसी की जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को हटाने का आग्रह जिला प्रशासन की ओर से किया गया था. नगर निगम की भूमिका इस अभियान में सहयोग तक सीमित है.
बता दें कि फिलहाल बुलडोजर को वहां से हटा लिया गया है, जिसके बाद लोग शांत हुए हैं.
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