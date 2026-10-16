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तमाड़ में 500-500 के जाली नोट की आशंका से खलबली, एक युवक को स्थानीय लोगों ने दबोचा, जांच में जुटी पुलिस

जाली नोट ( Etv Bharat )

रांची: रांची जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित सिंदवारी बाजार में गुरुवार शाम 500-500 के तथाकथित जाली नोट के इस्तेमाल का मामला सामने आया है. खरीदारी के दौरान दुकानदार को भुगतान के लिए दिए गए नोटों पर संदेह हुआ. इसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी. मामले में ईचागढ़ क्षेत्र के निवासी नागेश्वर महतो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. युवक के पास से 40 से ज्यादा 500-500 के नोट बरामद हुए हैं. पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है.

दुकानदार को भुगतान के दौरान हुआ संदेह