तमाड़ में 500-500 के जाली नोट की आशंका से खलबली, एक युवक को स्थानीय लोगों ने दबोचा, जांच में जुटी पुलिस
रांची के तमाड़ में स्थानीय लोगों ने जाली नोट के शक में एक युवक की पिटाई कर दी.
Published : October 16, 2026 at 8:54 AM IST
रांची: रांची जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित सिंदवारी बाजार में गुरुवार शाम 500-500 के तथाकथित जाली नोट के इस्तेमाल का मामला सामने आया है. खरीदारी के दौरान दुकानदार को भुगतान के लिए दिए गए नोटों पर संदेह हुआ. इसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी. मामले में ईचागढ़ क्षेत्र के निवासी नागेश्वर महतो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. युवक के पास से 40 से ज्यादा 500-500 के नोट बरामद हुए हैं. पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है.
दुकानदार को भुगतान के दौरान हुआ संदेह
दरअसल, नागेश्वर महतो नामक शख्स गुरुवार शाम सिंदवारी बाजार में खरीदारी करने पहुंचा था. भुगतान के दौरान दुकानदार को नोटों पर संदेह हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को रोक लिया. इसके बाद तमाड़ पुलिस को सूचना दी गई. आरोपी सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सालुकडीह गांव का निवासी है. उसने खुद को एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी के ईचागढ़ प्रखंड का अध्यक्ष बताया है.
डीएसपी ओमप्रकाश ने दी मामले की जानकारी
डीएसपी ओमप्रकाश ने बताया कि गुरुवार शाम तमाड़ थाना क्षेत्र के सिंदवारी बाजार में स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा था. सूचना मिली थी कि वह नकली नोट का इस्तेमाल कर रहा है. इसके बाद तमाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने लेकर आई. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है.
संदिग्ध नोटों के स्रोत का पता लगा रही पुलिस
डीएसपी ओमप्रकाश के मुताबिक, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदिग्ध नोट कहां से आए. मामले में पूछताछ जारी है. जांच के आधार पर नोटों की वास्तविकता और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जाएगा.
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